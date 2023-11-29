5日，记者从洛阳市市场监管局获悉，国家知识产权局正式发布名单，洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市。

5日，记者从洛阳市市场监管局获悉，国家知识产权局正式发布名单，洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市。 5日，记者从洛阳市市场监管局获悉，国家知识产权局正式发布名单，洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市。 近年来，洛阳扎实开展知识产权运营服务体系建设和知识产权强市试点城市建设工作，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，助力经济高质量发展。2020年6月获批国家知识产权运营服务体系建设重点城市；2021年12月获批建设中国(洛阳)知识产权保护中心，面向先进装备制造和新材料产业开展知识产权快速协同保护工作；2021年位列全省营商环境评价知识产权指标第二名；2022年8月获批国家知识产权强市建设试点城市。 去年，洛阳专利授权、商标注册数量持续增长。截至10月，全市专利授权10102件，有效发明专利拥有量12335件，万人发明专利拥有量达17件，同比增长15.6%。去年前三季度，商标申请量16221件，商标注册量8998件，有效商标注册量122317件，同比增长10%。截至目前，全市共获得国家专利奖数量达46项，河南省专利奖26项。全市共有各级知识产权强企214家，其中国家级知识产权强企23家，省级知识产权强企90家。 洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将在培育知识产权服务体系、强化知识产权全链条保护、促进知识产权运用转化、加强知识产权人才队伍建设等方面持续发力，着力构建洛阳知识产权生态体系，助推洛阳成为知识产权运用成效大幅提升、知识产权支持高质量发展成效显著、知识产权综合实力领先、优势特色鲜明的知识产权强市。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 常远 文/图)