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聚焦市委全会暨市委经济工作会议精神 以实干实绩推动市委决策部署落地见效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 08:33

　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，通报市委重点督查事项，统筹协调、部署近期重点工作。

　　会议指出，市四大班子办公室、市委各部委要把学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，聚焦加快建强副中心、形成增长极，带头转变思维理念，把准大局大势，发挥各自职能优势，找准贯彻落实的切入点、结合点、着力点，以实干实绩推动市委决策部署落地见效。

　　会议强调，要发挥好市委副秘书长职能作用，聚焦分包联系的市委重点工作，全面掌握、深入调研，站位全局、协调各方，推动问题解决，确保市委重点工作高效落实。要做实做细市“两会”筹备工作，确保各项工作高效衔接、有序推进。要扎实抓好主题教育收官工作，持续深入开展“大攻坚、见实效、建新功”专项行动，坚持标准不降、劲头不松、力度不减，确保主题教育各项工作高质量完成。要统筹做好岁末年初各项工作，打好收官战、谋好开局篇，为全年工作开好局起好步奠定基础。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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