加快转变思维理念 积极把握战略主动——访汝阳县委书记赵振峰

冬闲人不闲。近日，在汝阳县三屯镇东保村的香菇种植基地里，有着“香菇皇后”美誉的“汝阳花菇”迎来新一茬采收季，工人们忙着采摘、筛选、冷藏、装车，场面忙碌而有序。一朵朵小小的“汝阳花菇”串珠成链，撑起了一片市场，形成了一个产业，更带富了一方百姓。

冬闲人不闲。近日，在汝阳县三屯镇东保村的香菇种植基地里，有着“香菇皇后”美誉的“汝阳花菇”迎来新一茬采收季，工人们忙着采摘、筛选、冷藏、装车，场面忙碌而有序。一朵朵小小的“汝阳花菇”串珠成链，撑起了一片市场，形成了一个产业，更带富了一方百姓。

“汝阳将把学习贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，深刻理解、准确把握全会的核心要义和精神实质，走在前、勇争先，加快谱写中国式现代化建设汝阳新篇章！”昨日，汝阳县委书记赵振峰在接受洛报融媒记者专访时说。

赵振峰表示，汝阳将抢抓机遇，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快转变思维理念，积极把握战略主动，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

提高三点认识，汇聚发展合力。坚持市场思维，强化“政府部门围着企业转”意识，深入开展“万人助万企”活动，发挥好市场服务发展作用。坚持开放招商，聚焦产业链、龙头企业、资源优势，持续兴起招商引资热潮。坚持差异化发展，落实好主体功能区规划，科学设置中心城镇并优先发展，实现优势互补、互利共赢。

把握三个重点，拓宽发展空间。加快产业链升级，创新升级钨钼合金、ITO靶材等新材料产业，推动光伏产业做大做强，走好“杜康+”产业转型高质量发展之路。加快城市提质，实施三山连通和两河交汇工程，抓好“两建设、三改造”，提升龙乡花海“漫”生活目的地品质。加快乡村振兴，推动“汝阳水果红薯”“汝阳花菇”等农业品牌由核心区向拓展区、辐射区延伸，促进数字化乡村运营村由点向面发展。

提升三种质效，激活发展动能。深化文旅消费发展，加快民宿集群、沉浸式体验项目建设，建设甪里街等文旅街区。深化创新驱动发展，以创新动能释放引领新质生产力发展。深化开发区改革发展，健全发展、保障、运营“三张清单”，全面提升开发区高质量发展水平。

增强三项保障，稳固发展基础。增强民生保障，深化教师“县管校聘”和校长职级制改革，全面推进“健康知识进万家”活动，精准开展技能培训。增强生态保障，深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。增强防风险保障，抓好重点领域安全生产，在守牢安全底线中夯实高质量发展根基。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 丁霄毅）