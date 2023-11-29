洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

加快转变思维理念 积极把握战略主动——访汝阳县委书记赵振峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 08:25

　　冬闲人不闲。近日，在汝阳县三屯镇东保村的香菇种植基地里，有着“香菇皇后”美誉的“汝阳花菇”迎来新一茬采收季，工人们忙着采摘、筛选、冷藏、装车，场面忙碌而有序。一朵朵小小的“汝阳花菇”串珠成链，撑起了一片市场，形成了一个产业，更带富了一方百姓。

　　“汝阳将把学习贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，深刻理解、准确把握全会的核心要义和精神实质，走在前、勇争先，加快谱写中国式现代化建设汝阳新篇章！”昨日，汝阳县委书记赵振峰在接受洛报融媒记者专访时说。

　　赵振峰表示，汝阳将抢抓机遇，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快转变思维理念，积极把握战略主动，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　提高三点认识，汇聚发展合力。坚持市场思维，强化“政府部门围着企业转”意识，深入开展“万人助万企”活动，发挥好市场服务发展作用。坚持开放招商，聚焦产业链、龙头企业、资源优势，持续兴起招商引资热潮。坚持差异化发展，落实好主体功能区规划，科学设置中心城镇并优先发展，实现优势互补、互利共赢。

　　把握三个重点，拓宽发展空间。加快产业链升级，创新升级钨钼合金、ITO靶材等新材料产业，推动光伏产业做大做强，走好“杜康+”产业转型高质量发展之路。加快城市提质，实施三山连通和两河交汇工程，抓好“两建设、三改造”，提升龙乡花海“漫”生活目的地品质。加快乡村振兴，推动“汝阳水果红薯”“汝阳花菇”等农业品牌由核心区向拓展区、辐射区延伸，促进数字化乡村运营村由点向面发展。

　　提升三种质效，激活发展动能。深化文旅消费发展，加快民宿集群、沉浸式体验项目建设，建设甪里街等文旅街区。深化创新驱动发展，以创新动能释放引领新质生产力发展。深化开发区改革发展，健全发展、保障、运营“三张清单”，全面提升开发区高质量发展水平。

　　增强三项保障，稳固发展基础。增强民生保障，深化教师“县管校聘”和校长职级制改革，全面推进“健康知识进万家”活动，精准开展技能培训。增强生态保障，深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。增强防风险保障，抓好重点领域安全生产，在守牢安全底线中夯实高质量发展根基。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 丁霄毅）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急...
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
        洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(简称半马)刚刚结束，对新乡市民范先生来说，他虽然未完成马拉松比赛，但此次...
  • ·炖汤加点儿它，补气又润肺
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
    • 天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳地铁各站AED已安装完毕即将投入使用
  • 电动摩托车怎么上牌照？洛阳市公安局回复
  • 洛阳市中小学寒假、期末考试安排公布！
  • 全省唯一！中国一拖一项目入列国家重...
  • 建立数据库、巧用微改造 洛阳将加强历...
  • 锻炼休闲两不误！瀍河区塔西社区体育...
  • 国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口搬迁
  • “冷资源”释放“热效应” 洛阳冰雪游...
  • 洛阳191名药品安全协管员和3134名信息...
  • 洛阳加快邻里中心建设 打造“一站式”...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    老城街拍

    落日余晖

    阳光正好 微风不燥

    吉祥多彩 独具魅力
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605