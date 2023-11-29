洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抓好“谋”，牢牢把握发展主动——学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神之五
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.05 08:13

　　“凡事预则立，不预则废。”

　　新的一年已经开启，新的机遇挑战就在眼前，接下来的经济工作抓什么？怎么抓？市委十二届五次全会暨市委经济工作会议着重提出要及早抓好“谋”，强调加强前瞻谋划是赢得未来发展的前提，当前和今后一个时期是洛阳发展的关键阶段，必须把前瞻谋划摆在更加重要位置，牢牢把握发展主动。

　　经济发展犹如大海行船，如果在风暴来临时才想起来眺望天空，所能看到的就仅是一片黑暗。同样，面对纷繁复杂的内外环境，我们只有想在前、谋在先，以前瞻思维、战略眼光把准大局大势、认清机遇挑战，未雨绸缪、趋利避害，才能干到点子上、抓到关键处，以战略主动赢得发展主动。此次全会要求把准大局大势抓谋划，围绕区域合作抓谋划，聚焦大事要事抓谋划，指明的正是“谋”的思路和方向。

　　把准大局大势抓谋划，就是要用好指南针、紧盯晴雨表、看清风与浪，从而找准航行方向、明晰发展路径。比如，当下积极稳健的货币政策，特别是国家增加地方政府专项债券规模、发行超长期特别国债等，有利于我们争取更多政策性资金；新一轮科技革命和产业变革快速发展，新能源、新材料、新一代信息技术等领域的颠覆性迭代性技术正在实现群体性突破，催生了许多新产业新业态新模式，有利于我们抢占更多产业发展新赛道；消费从疫后恢复转向持续扩大，新能源汽车、智能产品、新文旅等消费需求快速增长，有利于我们培育更多新的消费增长点……这些蕴含重大机遇、关系发展全局的重大趋势，深刻影响着经济发展，尤需我们顺势而为。

　　围绕区域合作抓谋划，就是要找准自己在“船队”中的位置，配合旗舰、协同远航。今天，区域发展呈现极化分化趋势，洛阳作为三线城市，面临被边缘化甚至逐步衰退的风险，尤需我们加强跨区域合作，在更大范围内整合利用资源，以优势互补的“合作加法”激发美美与共的“发展乘法”。正如湖北，以武汉为核心，协同拥有整车和零部件研发、制造、物流、检测全产业链的襄阳、商用车生产基地十堰、“中国专用汽车之都”随州等城市，共同打造“汉孝随襄十”万亿级汽车产业走廊，各城之间优势互补、握指成拳，旺了区域产业、兴了城市发展。而今，郑州都市圈方兴未艾，我们要以更高站位、更宽视野谋求合作，强化协同联动、错位发展，共同打造区域协同新格局。

　　聚焦大事要事抓谋划，就是要将自身的重点工作、项目，融入统一的大系统里，变“战术武器”为“战略武器”。比如，中央推进国家战略腹地建设，我们可积极争取国家战略性产业基地、物资储备基地等在洛布局，建成国内大循环的重要战略支点；黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略深入实施，我们作为黄河流域重要节点城市，可以此建设黄河文化重要地标城市，打造绿色低碳转型样板；借势全国统一大市场建设、推动区域协调发展，我们可积极对接京津冀、长三角等地区，在跨区域产业合作中更好地聚合资源、拓展市场、承接产业转移……积极融入国家战略，转瞬即逝的机遇就能转化为高质量发展的动力。

　　看得见多远的未来，就能走得到多远的远方。

　　就在去年11月，市委书记江凌在市委主题教育第二期读书班作专题党课时特别强调，推进现代化洛阳建设，必须加强对重大战略问题的前瞻性谋划，要求准确把握区域发展格局变化、经济发展动力变化、产业发展赛道变化等重大趋势，字里行间蕴含抓好“谋”的期望。越是“山雨欲来风满楼”，越要“不畏浮云遮望眼”。持续深化战略问题研究，牢牢把握重大趋势变化，积极应对各种机遇性竞争性重塑性变革，我们就能以更主动的姿态、更确定的发展，不断开创高质量发展新局面！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急...
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
        洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(简称半马)刚刚结束，对新乡市民范先生来说，他虽然未完成马拉松比赛，但此次...
  • ·炖汤加点儿它，补气又润肺
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
    • 天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市中小学寒假、期末考试安排公布！
  • 全省唯一！中国一拖一项目入列国家重...
  • 锻炼休闲两不误！瀍河区塔西社区体育...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 建立数据库、巧用微改造 洛阳将加强历...
  • “冷资源”释放“热效应” 洛阳冰雪游...
  • 乘风起势 奋进洛阳：万里乘风湖海阔
  • 洛阳191名药品安全协管员和3134名信息...
  • 洛阳加快邻里中心建设 打造“一站式”...
  • 上海市场商业街提升改造项目何时完工...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    老城街拍

    落日余晖

    阳光正好 微风不燥

    吉祥多彩 独具魅力
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605