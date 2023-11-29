抓好“谋”，牢牢把握发展主动——学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神之五

新的一年已经开启，新的机遇挑战就在眼前，接下来的经济工作抓什么？怎么抓？市委十二届五次全会暨市委经济工作会议着重提出要及早抓好“谋”，强调加强前瞻谋划是赢得未来发展的前提，当前和今后一个时期是洛阳发展的关键阶段，必须把前瞻谋划摆在更加重要位置，牢牢把握发展主动。

“凡事预则立，不预则废。”

新的一年已经开启，新的机遇挑战就在眼前，接下来的经济工作抓什么？怎么抓？市委十二届五次全会暨市委经济工作会议着重提出要及早抓好“谋”，强调加强前瞻谋划是赢得未来发展的前提，当前和今后一个时期是洛阳发展的关键阶段，必须把前瞻谋划摆在更加重要位置，牢牢把握发展主动。

经济发展犹如大海行船，如果在风暴来临时才想起来眺望天空，所能看到的就仅是一片黑暗。同样，面对纷繁复杂的内外环境，我们只有想在前、谋在先，以前瞻思维、战略眼光把准大局大势、认清机遇挑战，未雨绸缪、趋利避害，才能干到点子上、抓到关键处，以战略主动赢得发展主动。此次全会要求把准大局大势抓谋划，围绕区域合作抓谋划，聚焦大事要事抓谋划，指明的正是“谋”的思路和方向。

把准大局大势抓谋划，就是要用好指南针、紧盯晴雨表、看清风与浪，从而找准航行方向、明晰发展路径。比如，当下积极稳健的货币政策，特别是国家增加地方政府专项债券规模、发行超长期特别国债等，有利于我们争取更多政策性资金；新一轮科技革命和产业变革快速发展，新能源、新材料、新一代信息技术等领域的颠覆性迭代性技术正在实现群体性突破，催生了许多新产业新业态新模式，有利于我们抢占更多产业发展新赛道；消费从疫后恢复转向持续扩大，新能源汽车、智能产品、新文旅等消费需求快速增长，有利于我们培育更多新的消费增长点……这些蕴含重大机遇、关系发展全局的重大趋势，深刻影响着经济发展，尤需我们顺势而为。

围绕区域合作抓谋划，就是要找准自己在“船队”中的位置，配合旗舰、协同远航。今天，区域发展呈现极化分化趋势，洛阳作为三线城市，面临被边缘化甚至逐步衰退的风险，尤需我们加强跨区域合作，在更大范围内整合利用资源，以优势互补的“合作加法”激发美美与共的“发展乘法”。正如湖北，以武汉为核心，协同拥有整车和零部件研发、制造、物流、检测全产业链的襄阳、商用车生产基地十堰、“中国专用汽车之都”随州等城市，共同打造“汉孝随襄十”万亿级汽车产业走廊，各城之间优势互补、握指成拳，旺了区域产业、兴了城市发展。而今，郑州都市圈方兴未艾，我们要以更高站位、更宽视野谋求合作，强化协同联动、错位发展，共同打造区域协同新格局。

聚焦大事要事抓谋划，就是要将自身的重点工作、项目，融入统一的大系统里，变“战术武器”为“战略武器”。比如，中央推进国家战略腹地建设，我们可积极争取国家战略性产业基地、物资储备基地等在洛布局，建成国内大循环的重要战略支点；黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略深入实施，我们作为黄河流域重要节点城市，可以此建设黄河文化重要地标城市，打造绿色低碳转型样板；借势全国统一大市场建设、推动区域协调发展，我们可积极对接京津冀、长三角等地区，在跨区域产业合作中更好地聚合资源、拓展市场、承接产业转移……积极融入国家战略，转瞬即逝的机遇就能转化为高质量发展的动力。

看得见多远的未来，就能走得到多远的远方。

就在去年11月，市委书记江凌在市委主题教育第二期读书班作专题党课时特别强调，推进现代化洛阳建设，必须加强对重大战略问题的前瞻性谋划，要求准确把握区域发展格局变化、经济发展动力变化、产业发展赛道变化等重大趋势，字里行间蕴含抓好“谋”的期望。越是“山雨欲来风满楼”，越要“不畏浮云遮望眼”。持续深化战略问题研究，牢牢把握重大趋势变化，积极应对各种机遇性竞争性重塑性变革，我们就能以更主动的姿态、更确定的发展，不断开创高质量发展新局面！（洛平）