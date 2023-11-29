洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 22:15

市委常委会召开会议
深入贯彻习近平总书记重要指示精神
不折不扣落实党中央和省委决策部署
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

　　4日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，听取2023年习近平总书记重要讲话和重要批示要求涉洛事项贯彻落实情况，听取贯彻落实省“十大战略”情况汇报，审议拟提请市“两会”审议的相关报告，研究全市主题教育、新型工业化、城中村改造等工作。

　　市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化》。会议强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，着力推动发展方式绿色低碳转型，坚决抓好中央生态环保督察反馈问题整改，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，集中解决生态保护领域突出问题，以高品质生态环境支撑高质量发展。

　　会议听取了2023年习近平总书记重要讲话和重要批示要求涉洛事项贯彻落实情况汇报。会议强调，要切实增强政治意识，对习近平总书记重要讲话和重要指示批示必须第一时间学习领会、研究部署、推动落实，形成工作闭环，确保条条落实、件件落地、事事见效，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　会议听取了贯彻落实省“十大战略”有关情况汇报。会议强调，要深刻把握省委省政府实施“十大战略”的重大意义，强化战略思维，加强前瞻谋划，注重立足洛阳实际做好“结合”“转化”文章，明确阶段性重点任务，健全工作推进机制，真正把工作抓到点子上，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。

　　会议传达了中央、省落实“四下基层”相关会议精神，听取了全市主题教育进展情况及下步安排汇报。会议指出，第二批主题教育临近收官，要全面排查梳理各项清单和重要任务落实情况，系统总结评估主题教育开展情况，善始善终、善作善成，确保主题教育取得实实在在的成效。要发扬“四下基层”优良传统，领导带头深入基层，搞好调查研究，解决突出问题，统筹抓好春节前困难群众生活保障和企业帮扶，确保社会大局和谐稳定。要把开展主题教育与推动中心工作结合起来，做到两手抓、两促进。

　　会议传达了全国新型工业化推进大会、全省新型工业化暨重点产业链培育推进大会精神，研究我市新型工业化推进工作。会议指出，要完整准确全面贯彻新发展理念，把高质量发展贯穿新型工业化全过程，以新理念、新方式、新路径推进新型工业化，大力发展风口产业，着力重塑产业格局，加快构建现代化产业体系。要建好科技创新平台，大力实施“三大改造”，积极推动“腾笼换鸟”，加快壮大优势产业集群，持续抓好企业家队伍建设，全面提升工业现代化水平。

　　会议研究了城中村改造工作，强调要积极抢抓新一轮城中村改造机遇，科学安排项目，扎实做好前期，有效防控风险，不断提升城市功能品质和竞争力。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
        在寒冷的冬季喝上一碗热乎乎的鲜美菌汤，整个人都会暖起来。您知道吗？炖汤时加点儿竹荪，不仅能补气，还可...
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事业编制！洛阳直接招录教师151名
  • 明日气温开始下降 未来几天洛阳最高气...
  • 洛阳首列地铁“护苗”专列上线
  • 同药不同价 到底咋回事？来看记者调查
  • 101岁的王玉莲：闲不住 爱遛弯
  • 洛阳地铁各站AED已安装完毕即将投入使用
  • 洛阳113路、寇店环线临时调整 涉及伊...
  • 电动摩托车怎么上牌照？洛阳市公安局回复
  • 河南省“新时代 新征程 新风貌”十大...
  • 加强“统”，协同发力抓好工作——学...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    吉祥多彩 独具魅力

    舞龙应天门

    七彩大峡谷赏冰瀑

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605