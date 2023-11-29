洛阳市委常委会召开会议

4日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，听取2023年习近平总书记重要讲话和重要批示要求涉洛事项贯彻落实情况，听取贯彻落实省“十大战略”情况汇报，审议拟提请市“两会”审议的相关报告，研究全市主题教育、新型工业化、城中村改造等工作。

市委常委会召开会议

深入贯彻习近平总书记重要指示精神

不折不扣落实党中央和省委决策部署

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

4日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，听取2023年习近平总书记重要讲话和重要批示要求涉洛事项贯彻落实情况，听取贯彻落实省“十大战略”情况汇报，审议拟提请市“两会”审议的相关报告，研究全市主题教育、新型工业化、城中村改造等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化》。会议强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，着力推动发展方式绿色低碳转型，坚决抓好中央生态环保督察反馈问题整改，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，集中解决生态保护领域突出问题，以高品质生态环境支撑高质量发展。

会议听取了2023年习近平总书记重要讲话和重要批示要求涉洛事项贯彻落实情况汇报。会议强调，要切实增强政治意识，对习近平总书记重要讲话和重要指示批示必须第一时间学习领会、研究部署、推动落实，形成工作闭环，确保条条落实、件件落地、事事见效，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议听取了贯彻落实省“十大战略”有关情况汇报。会议强调，要深刻把握省委省政府实施“十大战略”的重大意义，强化战略思维，加强前瞻谋划，注重立足洛阳实际做好“结合”“转化”文章，明确阶段性重点任务，健全工作推进机制，真正把工作抓到点子上，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。

会议传达了中央、省落实“四下基层”相关会议精神，听取了全市主题教育进展情况及下步安排汇报。会议指出，第二批主题教育临近收官，要全面排查梳理各项清单和重要任务落实情况，系统总结评估主题教育开展情况，善始善终、善作善成，确保主题教育取得实实在在的成效。要发扬“四下基层”优良传统，领导带头深入基层，搞好调查研究，解决突出问题，统筹抓好春节前困难群众生活保障和企业帮扶，确保社会大局和谐稳定。要把开展主题教育与推动中心工作结合起来，做到两手抓、两促进。

会议传达了全国新型工业化推进大会、全省新型工业化暨重点产业链培育推进大会精神，研究我市新型工业化推进工作。会议指出，要完整准确全面贯彻新发展理念，把高质量发展贯穿新型工业化全过程，以新理念、新方式、新路径推进新型工业化，大力发展风口产业，着力重塑产业格局，加快构建现代化产业体系。要建好科技创新平台，大力实施“三大改造”，积极推动“腾笼换鸟”，加快壮大优势产业集群，持续抓好企业家队伍建设，全面提升工业现代化水平。

会议研究了城中村改造工作，强调要积极抢抓新一轮城中村改造机遇，科学安排项目，扎实做好前期，有效防控风险，不断提升城市功能品质和竞争力。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)