聚力扩优提质 推动教育高质量发展——访市委教育工委副书记，市教育局党组书记、局长于晓峰

英语版的《虎门销烟》、德语版的《范进中举》……近日，洛阳外国语学校学生用7国语言讲述中国经典故事，吸引了不少人的关注。作为首批7所迁建高中之一，该校搬入新校区后，配全了小语种教师，开齐了高考所需要的全部外语语种课程，教学设施、育人环境、办学能力都得到了大幅提升。

英语版的《虎门销烟》、德语版的《范进中举》……近日，洛阳外国语学校学生用7国语言讲述中国经典故事，吸引了不少人的关注。作为首批7所迁建高中之一，该校搬入新校区后，配全了小语种教师，开齐了高考所需要的全部外语语种课程，教学设施、育人环境、办学能力都得到了大幅提升。

“要以新建高中‘加法’激发更好教育‘乘法’，着力强化内涵建设和质量提升，全面推动基础教育扩优提质。”市委教育工委副书记，市教育局党组书记、局长于晓峰表示，市委十二届五次全会暨市委经济工作会议明确提出了“促进基础教育扩优提质”的目标任务，为教育高质量发展指明了前进方向。

教育既是经济社会发展之“果”，更是经济社会发展之“因”。市教育局将进一步强化推动教育高质量发展的思想自觉、政治自觉、行动自觉，整合资源、优化布局、提升质量，着力办好人民满意的教育，加快形成与城市定位相匹配的教育体系，以教育发展之强夯实现代化洛阳建设之基。

优化教育资源布局。围绕学前教育优质普惠和义务教育优质均衡创建目标，强化对全市教育资源布局优化调整工作的统筹指导，大力发展规范化普惠性学前教育资源，持续开展城镇义务教育寄宿制学校改扩建和农村小规模教学点撤并工作，统筹抓好中心城区和县城中小学学位增加，着力构建更加优质均衡的基本教育公共服务体系。

提升教育内涵质量。坚持师德师风第一标准，大力弘扬教育家精神，加大教师到教育发达地区跟岗研修力度，打造一支高素质专业化创新型教师队伍。坚持以学科基地建设为抓手，加快推动普通高中优质特色发展，实现由分层向分类转变。全面落实立德树人根本任务，大力实践非约定式思政教育，深入推动课堂教学改革，充分调动教师“教”的积极性和学生“学”的积极性，为现代化洛阳建设培养更多德智体美劳全面发展的优秀人才。

建设现代治理体系。持续加大放权赋能力度，全面落实学校办学自主权，持续推动学校内设机构重塑重构，完善学校章程等治理制度，加快构建“党组织集体决策、校长执行落实、教职工代表(工会)监督”的现代学校治理体系。大力推进校长选聘制改革，持续推动校长由组织部门“任命制”向教育行政部门“聘任制”转变，加快实现教育家办学，确保教育高质量发展落到实处、见到实效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 王三河）