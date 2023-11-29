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坚定信心乘势上 抢抓机遇开新局——访宜阳县委书记付涛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.04 08:30

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议对今年经济工作作了全面部署，充分体现了远景与现实结合、当前与长远兼顾、目标与行动统一，宜阳各级干部群众倍受鼓舞，干劲十足。”昨日，宜阳县委书记付涛在接受洛报融媒记者专访时说。

　　付涛表示，宜阳县将坚定信心，认真贯彻落实会议各项工作部署，主动融入大市区、突出做强制造业、注重统筹城与乡，牢牢把握“四抓四最”工作理念，把抓产业摆在最突出位置、把抓项目作为最根本任务、把抓融资作为最有力支撑、把抓创新作为最关键变量，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

　　推动产业链与创新链深度融合。紧盯产业风口，明确航空装备作为全县首位产业，以实施制造业重点产业链高质量发展行动为抓手，以总投资609亿元的132个先进制造业项目为关键，以泉盛科技产业社区、福通创新创业工场、颐高梦巢智慧岛等“六大科技产业社区”建设为载体，建龙头、延链条、育集群，真正把产业链拉长建强，打造国内最重要、链条最完备的航空装备生产基地。

　　坚持基层治理和富民产业双向发力。紧紧围绕市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，把基层治理作为主责主业来抓，持续推进“五星”支部创建，常态化推动“三清两建”，建好用好“三自”组织，落实好普遍联系群众制度，推动行政村乡里中心全覆盖，为乡村产业发展夯基垒台。同时，抢抓机遇争取支持，力争把全县基本农田全部改造为高标准农田。在特色产业方面，将着力打造10万亩以上双椒产业示范园，推动农业产业规模化、集约化、高效化，持续拓宽群众增收渠道。

　　突出抓融资与防风险双管齐下。坚持把防范化解重大风险摆在更加突出位置，扎实开展重点领域信访突出问题专项攻坚，有效化解经济领域风险，守牢不发生系统性风险底线。建立健全重大项目谋划专班、投融资工作专班，坚持“专班推进、例会调度、挂图作战、督促通报”四项机制，加大项目谋划储备力度，全力做好土地、规划等前期准备工作，切实把政策机遇转化为实实在在的项目资金，夯实县域经济高质量发展硬支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 宋会杰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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