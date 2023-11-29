加强“统”，协同发力抓好工作——学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神之四

只有全局在胸，才能决胜千里。

只有全局在胸，才能决胜千里。

“经济工作涉及领域多、范围广，必须以系统思维抓好统筹，推动各项工作相互促进、协同发力。”在市委十二届五次全会暨市委经济工作会议上，市委书记江凌强调，要统筹好科技创新与产业升级、城市提质与产业发展、县域城镇化和乡村振兴、经济发展和民生改善、促发展与防风险，传递注重加强“统”的强烈信号，彰显大小兼顾、长短统一的战略思维，是做好今年经济工作重要的方法论。

统筹，注重的是通盘筹划，彰显的是全局观念，讲求的是形成合力。经济社会发展是一个系统工程，必须有系统思维、科学谋划，要坚持统筹兼顾方法论。当前，我国发展面临的外部环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，我市经济发展也存在不少问题和短板。只有胸怀大局、头脑清醒，统筹兼顾各方面情况，才能驾驭复杂的局面，加快形成高质量发展的合力。

练就“十个指头弹钢琴”的技巧，方能保持经济社会发展全局稳定。顾头不顾尾，走到哪儿算到哪儿，很难实现既定目标。这次全会提出的“五个统筹”，将新时期的科技与产业、城建与经济、城市与乡村、发展与民生、发展与安全等矛盾统筹考虑、统一筹划，有助于避免因不同工作相互冲突而导致“合成谬误”，确保协同发力、形成合力。不管如何“统筹”，都是为了一个目标：实现高质量发展。这，是新征程上的硬道理！

比如统筹科技与产业。过去，搞科研的闷头科研，搞产业的埋头生产，科研、产业“两张皮”，创新链与产业链融合不紧密。中南高科却让科技与产业在科创社区这个新型平台上产生化学反应，短短两年，引入企业79家，其中光电产业配套类企业55家、设计研发服务类企业11家。事实证明，只有统一科技和产业政策取向，以高能级平台聚资源、促创新，鼓励支持科研人才把论文写在产业链上，实现科技创新与产业升级的双向奔赴，才能加快形成新质生产力。

比如统筹城建与经济。从破旧拥挤的老校区，搬进宽敞优美的新校园，7所外迁高中上万学子有了“鸟枪换炮”之感。教育投入“十年之最”的背后，是洛阳统筹城市提质与产业发展，吸引青年人才的热切期盼。须知，因为城市功能与副中心的地位不匹配，曾有企业“孔雀东南飞”，更有“洛阳才子走他乡”。只有既提城市功能之“质”，又提产业发展之“质”，实现产业升级、人口聚集和城市发展的良性互动，才能提升城市对优质资源的聚合力，提升洛阳与青年的契合度。

比如统筹城市与乡村。过去，由于资金、人才向效率和回报更高的城市聚集，造成“城市像欧洲、农村像非洲”。只有统筹县域城镇化和乡村振兴，出台政策鼓励支持乡贤返乡创业，撬动金融和社会资本更多投向农业农村，推动各类要素回流，才能让乡村恢复活力与生机。近两年，从120余名乡贤回重渡沟打造中西部民宿的“莫干山”，到引进北大荒集团改造良田，再到大部分行政村完成城乡供排水一体化建设，事实证明，城市和乡村双向发力、融合发展，把二者的发展红利都激发出来，就能实现乡村蝶变……

可见，“统”是一种智慧，更是一种作为！

统筹兼顾，才能把握住未来的舵。新的一年，发展已经启程，越是形势复杂多变，越是面临多重挑战，越要解好“既要、又要、还要”的发展方程式，越不能“眉毛胡子一把抓”，或者“单打一”。加强“统”，协同发力抓好工作，就要统筹全局，对国之大者心中有数，善于把工作融入发展大棋局考虑；就要协调推进，在多重目标中努力实现动态平衡；就要重点突破，开动脑筋、大胆作为，以重点工作带动全局，我们就一定能够打好今年高质量发展这一仗！（洛平）