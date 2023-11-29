洛阳市委召开2023年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议会议

3日，市委召开2023年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，听取各县区和有关单位党委(党组)书记抓基层党建工作述职并进行评议，进一步树牢大抓基层鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

市委召开2023年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议

江凌主持 省委第三巡回督导组、省委组织部相关负责同志到会指导

徐衣显、杨骁等参加

3日，市委召开2023年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，听取各县区和有关单位党委(党组)书记抓基层党建工作述职并进行评议，进一步树牢大抓基层鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

市委书记江凌主持会议。省委第三巡回督导组副组长凌中南，省委组织部相关负责同志到会指导。市委副书记、市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁等参加。

会上，各县区党(工)委书记和市委直属机关工委、市教育局、市国资委党委(党组)书记就抓基层党建工作进行现场述职，其他市直委局、企事业单位党委(党组)书记作了书面述职。同时，各县区党(工)委书记、市直委局和企事业单位党委(党组)书记还以书面形式就落实党风廉政建设责任制、落实意识形态工作责任制情况向市委进行述职。

江凌指出，2023年，全市各级党组织和党员领导干部深入贯彻习近平总书记关于基层党建工作的重要论述，认真落实党中央和省委、市委部署要求，坚持把基层党建摆在突出位置，把抓好基层党建作为最大政绩，责任意识明显增强，工作抓手更加具体，基层党建引领支撑作用更加凸显。同时要清醒认识到，基层党建工作中还存在一些问题，必须进一步牢固树立大抓基层的鲜明导向，拧紧责任链条，坚持问题导向，抓到点子上、干到关键处，着力构建齐抓共管的党建工作格局。

江凌强调，要切实扛牢责任，站在巩固党的执政基础、服务保障发展大局、实现基层有效治理的高度，严格落实党委(党组)抓基层党建主体责任和党委(党组)书记抓基层党建第一责任人责任，以系统思维统筹抓好基层党建与全局工作，定期研究部署，加强基层调研，解决难点问题，加快形成抓基层党建的强大合力。要抓实基层党建，切实建强基层党组织，选优配强基层党组织带头人，有效提升基层党支部战斗力；坚持抓党建促发展，聚焦解决突出问题抓好基层党建，以高质量发展实绩检验党建工作成效；用好五星支部创建这一有效抓手，扎实推动农村、社区、机关企事业单位、“两新”组织等各领域创建工作，努力形成大抓支部、争星晋级的生动局面。要深度研究解决基层党建突出问题，全面开展软弱涣散党组织整顿，坚持一村一策、靶向施治，整体提升基层党建质量和水平；充分发挥乡里中心、邻里中心平台作用，多接触普通群众，常态化接访下访，及时解决群众急难愁盼问题，进一步密切党群干群关系；聚力破解党建与业务“两张皮”问题，强化基层党组织领导核心作用，围绕中心抓党建，抓好党建促业务，推动党建工作和业务工作相互促进。要坚持下抓一级、抓深一层，全面压实乡镇(街道)责任，进一步健全乡镇(街道)干部普遍直接联系群众制度，真正把主要精力放在抓党建上来，更好地化解基层矛盾、推进乡村振兴、提升治理水平，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

祁建峰、王森、徐超文、陈功、仝宇鹏、何武周、赵健等参加会议。述职结束后，与会人员对述职人抓基层党建工作、落实党风廉政建设责任制、落实意识形态工作责任制情况进行了测评。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)