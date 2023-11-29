2日，市委书记江凌到涧西区调研城市提质、产业发展等工作，并到南昌路街道人大代表联络站开展联系人民群众活动。他强调，要认真贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，加快重塑产业格局，大力发展城市经济，在现代化建设新征程中开创发展新局面。

江凌到涧西区调研时强调

加快重塑产业格局 大力发展城市经济

在现代化建设新征程中开创发展新局面

2日，市委书记江凌到涧西区调研城市提质、产业发展等工作，并到南昌路街道人大代表联络站开展联系人民群众活动。他强调，要认真贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，加快重塑产业格局，大力发展城市经济，在现代化建设新征程中开创发展新局面。

涧西区跨境电商产业园已孵化出口企业近600家，2023年入选“河南省跨境电商示范园区”。江凌实地走访部分入驻企业，了解国际贸易、跨境电商产业发展情况，对园区引入专业化市场运营主体，打造电商产业生态给予肯定。他指出，要转变思维理念，积极培育对年轻人吸引力强的平台经济、楼宇经济，持续导入新产业、形成新支撑。要坚持运营前置，发挥专业平台运营商作用，完善服务体系，为园区进驻企业提供全流程综合服务方案。要强化“政府围着企业转”的意识，帮助企业解决好人才引进、住房保障、市场对接等难题，营造更有利于创业创新的浓厚氛围。

在洛阳LYC轴承有限公司涧西厂区，江凌先后察看高端静音球轴承、精密滚子、高铁轴承等生产线，听取企业“三大改造”和生产经营情况介绍，肯定了洛轴抢抓混改机遇，实现跨越式发展的成效。他指出，洛轴是拥有长期技术积淀的企业，肩负着重振洛阳轴承产业辉煌的重任。要坚定不移加大“三大改造”力度，不断提升生产质量效率，扩大高端市场占有率。要坚定不移推进企业混改，优化经营管理体制机制，抓好上市前期工作，最大限度激发企业活力。要以企业成立70周年为契机，努力干出新业绩、展现新气象，尽快实现产值超百亿目标。

菜堂市吉智慧农贸市场对标“网红”双塔市集，计划在2024年春节前投入运营。江凌听取项目设计理念、市场运营、业态引进等情况汇报，对进一步优化业态布局等提出要求。他强调，要学习借鉴苏州等地先进经验，在改善环境、植入业态、场景体验上下功夫，营造烟火气与时尚感并存的生活服务场景，既让周边群众就近享受高水平服务，又能吸引更多年轻人打卡消费。

洛铜1954文化产业园，对旧厂房进行改造利用，注入文化创意元素，植入了体育健身、花卉园林、酒吧休闲、民宿酒店、文创餐饮等新业态。江凌实地察看园区建设运营情况，勉励项目运营方准确把握市场消费取向新变化新趋势，做好“腾笼换鸟”文章，释放产业发展空间，丰富沉浸式消费场景，努力打造成为青年友好、潮流时尚的消费街区。

在南昌路街道办事处人大代表联络站，江凌与群众代表、基层人大代表座谈交流，面对面听取大家意见建议。他指出，发挥群众组织功能是做好群众工作的基础。要增强责任感使命感，广泛开展代表委员“亮身份”活动，依托人大代表联络站等阵地，有效畅通群众反映问题渠道，深入了解群众所需所盼，积极解决群众急难愁盼问题。要用好邻里中心等平台，因地制宜培育各类“三自”组织，对接市场导入更多社会服务组织，实现群众自我教育、自我服务、自我管理，推动新时代基层治理工作不断取得新成效。

王军、牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)