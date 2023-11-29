完善“两箱一平台” 为国企改革发展护航——访市国资委党委书记、主任易勋

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议指出，国资国企改革是洛阳全面深化改革的‘重头戏’。”市国资委党委书记、主任易勋在接受洛报融媒记者专访时表示，市国资委将继续充实完善“两箱一平台”，为市属企业优化完善机制、破解债务掣肘、搭建合作平台，以高质量服务、高效能监管推动市属企业改革发展，为现代化洛阳建设贡献国资国企力量。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议指出，国资国企改革是洛阳全面深化改革的‘重头戏’。”市国资委党委书记、主任易勋在接受洛报融媒记者专访时表示，市国资委将继续充实完善“两箱一平台”，为市属企业优化完善机制、破解债务掣肘、搭建合作平台，以高质量服务、高效能监管推动市属企业改革发展，为现代化洛阳建设贡献国资国企力量。

不断丰富改革的“工具箱”，为企业改革发展提供政策抓手。坚持激励与约束并重，协同相关部门探索建立以尽职免责为中心的市属企业跟投容错机制，支持企业在从事新产业、新业态、新商业模式，或不确定性业务领域的控股非上市子企业和私募股权投资基金开展跟投试点。坚持业绩与干部任用、薪酬分配挂钩。深入推行经营业绩“四挂钩”改革，进一步加大经理层市场化选聘力度，实现经理层成员经营业绩目标全覆盖；在各级企业全面实施中层及以下人员绩效考核强制分布及结果运用。实行优秀经营人才备案制，根据企业经营业绩、个人年度考核结果及为企业发展贡献程度，建立市属企业优秀经营人才库，在同等条件下优先推荐使用优秀经营业绩人才，并作为内部提拔使用、外部交流、岗位晋升等的参考依据。

不断充实防范风险的“医药箱”，为企业改革发展提供安全保障。要以救急避险的“急救药”、久久为功的“缓释药”、强身健体的“营养药”，持续为企业健康发展把脉问诊、对症下药。要加快推进信保基金扩容，设立10亿元规模的平滑基金，壮大化险资金池，为企业救急。要持续加大企业债券发行力度，支持监管企业发行债券不低于150亿元，争取2024年年底完成洛轴LYC和盛龙实业现场辅导验收和上市申报，持续提信用降成本，为企业健体。要完善国资监管平台“债务管控”模块功能，建立数字化风险防控机制，为企业预警。

不断健全“147”服务矩阵，为企业改革发展提供平台支撑。将市国资委建设为1个平台机关，倾力打造服务企业的信息发布、交流互动、资源共享、成果转换4个功能，融合市属国企、驻洛央省企、优秀民营企业、县区平台企业、金融机构、投资机构、要素保障单位等7个端点，促进各市场主体之间优势互补、协同发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 范先利）