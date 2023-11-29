砥砺奋进抓落实 笃行实干勇担当——访市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏

“伊川作为全市人口大县、经济大县，必须担当作为、勇挑大梁。”昨日，市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏在接受洛报融媒记者专访时表示，伊川县将认真贯彻落实市委决策部署，把大局、观大势，按照县委“11345”的总体工作思路和“1+8”工作重点，在现代化洛阳建设中体现伊川担当、贡献伊川力量。

“伊川作为全市人口大县、经济大县，必须担当作为、勇挑大梁。”昨日，市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏在接受洛报融媒记者专访时表示，伊川县将认真贯彻落实市委决策部署，把大局、观大势，按照县委“11345”的总体工作思路和“1+8”工作重点，在现代化洛阳建设中体现伊川担当、贡献伊川力量。

坚持创新引领发展。围绕构建“236”新型工业体系，一手抓传统产业转型升级，打造铝加工、耐火耐磨两大优势产业集群；一手抓新能源、光电信息、智能制造三大风口产业引进培育，推动产业发展提速、提质、提效，厚植产业发展基础。

扎实推进新型城镇化。统筹主城区有机更新和滨水新城开发建设，扎实推进57个城市提质项目，提升主城区宜居水平。同时，按照“北优东扩、拥河发展”整体思路，加快提升滨水新城承载能力和吸引力。

持续实施乡村振兴战略。以乡村振兴示范区建设为主抓手，一体推进12万亩高标准农田土地整治、农田灌溉和农事中心建设。围绕“2+2+N”特色产业体系，与国家谷子杂粮、甘薯产业技术体系紧密对接，打造示范种植基地，提升产品品质。以“五星”支部创建为抓手，推进乡里中心建设，用好“一网双联多元”治理机制，全面提升农村治理水平。

加快推动文旅文创融合发展。强化龙凤山景区龙头带动作用，持续丰富旅游业态，争创龙凤山省级旅游度假区。依托二程文化园、青铜小镇、杜康酒酿造基地等，聚焦沉浸式体验，叫响“研学伊川”品牌。

切实保障和改善民生。统筹抓好城乡58所学校新建改扩建项目，加快推进县人民医院、中医院和妇幼保健院新院区建设，以及6所乡镇卫生院新建改扩建、153个村卫生室标准化改造、全民健康信息平台建设，实施53个城乡养老服务机构建设项目，将更多的“民生清单”变为群众的“幸福账单”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 文鹏）