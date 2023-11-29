深化“改”，增强发展内生动力——学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神之三

事业发展没有止境，深化改革没有穷期。

事业发展没有止境，深化改革没有穷期。

立足更好向改革要优势、要动力，元旦前夕召开的市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，着重提出面对与先行地区逐步拉大的发展差距，必须增强深化改革的紧迫感，主动改、大胆改、坚决改，真正依靠改革增强发展内生动力，并把“持续推进深层次改革和高水平开放”列为做好2024年经济工作的一项重点任务，彰显“改革永远在路上”的坚定执着。

发展出题目，改革做文章。犹记去年4月，习近平总书记在主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议时，着重指出实现新时代新征程的目标任务，要把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，作为稳大局、应变局、开新局的重要抓手。这样的新论述新定义，无疑赋予了改革更深层次的意义。“物不革不成”，历史和现实一再证明，唯有冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，以改革破除体制机制障碍、塑造体制机制新优势，我们的现代化建设才能动力澎湃、行稳致远。

回顾两年多来，新一届市委反复强调，体制机制对一个地方的发展具有全局性根本性作用，谁在体制机制上形成了优势，谁就能赢得发展的主动权，而“洛阳与先行地区的差距，表现在发展水平上，根子在体制机制上”“形成体制机制优势，关键靠深化改革”。也正是秉持这样的清醒，聚焦制约创新发展的体制机制瓶颈，新征程上的洛阳掀起了深化要素市场化配置改革、开发区改革、放权赋能改革、国资国企改革、事业单位重塑性改革等新一轮改革热潮，不断激发创新发展的动力活力。

探询此轮改革成效，洛轴混改实践值得一观。

近年来，乘着省委将洛轴下放的东风，我市纵深推进洛轴混改，有效提升了企业经营效益。具体看，从引入郑煤机、济源钢铁等6家战略投资者，推动股权结构优化，到推动骨干员工持股，充分激发员工积极性；从启动整体上市工作，进一步加强企业规范化建设，到优化法人治理结构，将经营业绩考核等17项股东权利授权给董事会；从力推辅业单位、机关部室等剥离整合，让企业瘦身健体、轻装前行，到选人用人市场化、竞聘上岗常态化、薪酬分配差异化，营造能上能下、有为有位、多劳多得的干事创业浓厚氛围……一套改革组合拳，助力洛轴上上下下理念更新、活力更足、产业更优，新能源汽车轴承供不应求，在乘“风”而上中实现去年前9个月企业净利润同比增长112.92%！

管中窥豹，一叶知秋。以更大视野审视洛阳，市民之家综合窗口改革全面落地，首批192项事项“免证可办”；开发区内设机构精简33.7%，签约亿元以上产业项目数、规上工业增加值均占全市总量70%以上；市属国企加快由传统投融资平台向现代化企业转型，洛阳在全省国企改革三年行动评估中获评A级……“关键一招”尽显关键作用。改革只有进行时，没有结束时。当前，我们的发展仍然面临着诸多体制机制瓶颈制约，市场、社会和基层活力还有待进一步提升，尤需我们突出问题导向、创新方式方法、强化有解思维，持续深化营商环境、国资国企等重点领域改革，更加精准对接民心所向和企业所盼，善用市场手段破瓶颈，确保改到关键处，改到企业和群众的心坎上。

发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革；越是后发展地区，越要通过深化改革塑造竞争优势。既当改革促进派，又当改革实干家，以敢于啃硬骨头、涉险滩的决心将改革进行到底，发挥好改革的突破和先导作用，洛阳高质量发展的内生动力必将充分迸发！(洛平)