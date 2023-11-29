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二里头：“文明曙光”照亮文化自信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.03 08:13

二里头夏都遗址博物馆

　　连日来，习近平主席的新年贺词在洛阳广大干部群众中引发热烈反响。贺词中关于“良渚、二里头的文明曙光”等表述，更让无数洛阳人倍感亲切和自豪。华夏锦绣大地，孕育了5000多年的灿烂文明，二里头遗址的考古发现，拨开历史的烟云，把源远流长、博大精深的中华文明史不断向前推进。

　　追溯夏代历史 实证文明起源

　　在前不久国家文物局举办的新闻发布会上，中华文明探源工程公布最新成果。其中明确提出，从距今约5800年开始，中华大地上各个区域相继出现较为明显的社会分化，进入文明起源的加速阶段，距今5800年至距今3500年可划分为古国时代和王朝时代两个时代。在距今3800年以后，进入王朝时代，其研究以二里头遗址和三星堆遗址为代表。

　　如今，学术界普遍认为，二里头遗址就是我国第一个王朝夏代的中晚期都城遗址。在这里，考古人员发现了众多“中国之最”：东亚地区最早的核心都邑聚落、最早的城市主干道网、最早的车辙、“最早的紫禁城”、最早的中轴线布局、多进院落或四合院式宫殿建筑群、最早的青铜礼乐器群、最早的青铜器铸造作坊、最早的大型官营作坊……这些发现证实，各地文化在二里头交流融汇，这里的礼制传统又向八方辐射散播，考古学界将二里头遗址为代表的文化遗存命名为二里头文化。

　　在河南、山西、陕西、安徽、湖北等省，考古工作者陆续发现近800处二里头文化遗存，它们是华夏第一王朝控制范围的考古实证。夏朝先民用200多年的时间，兼容并蓄，广泛吸收着周边的文化元素，最终缔造出东亚大陆第一座深具王朝气象的大型都邑。二里头文化的崛起，在中原地区形成了更为成熟的文明形态，一个核心文化强力辐射的广域王权国家在此诞生，中国历史由此进入一个全新时代。

　　一个又一个考古发现证实，二里头文化的崛起，是中华文明从多元走向一体的重要标志。二里头文化的出现，标志着中国早期文明的开始，其丰富的文化内涵和大范围、跨地域的文化吸收与辐射，对后来的商、周等朝代影响深远，中华文明的曙光从这里升起。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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