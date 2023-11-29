江凌：洛阳愿与更多创业青年双向奔赴共赢未来

茶香氤氲、暖意融融。1月1日，新年第一天，市委在市府东街邻里中心举行在洛创业青年茶叙活动。

“洛阳愿与更多创业青年双向奔赴共赢未来”

江凌出席在洛创业青年茶叙活动

茶香氤氲、暖意融融。1月1日，新年第一天，市委在市府东街邻里中心举行在洛创业青年茶叙活动。市委书记江凌与15位不同领域的创业青年代表围坐在一起，互致问候、畅谈交流。市委常委、秘书长王军参加活动。

“采取茶叙方式，就是想面对面听听大家心里话，了解洛阳青年创业工作实际情况、存在问题。”会谈伊始，江凌就请创业青年们敞开心扉。

去年以来，洛阳文旅持续火爆出圈，吸引了不少创业青年投身文旅文创产业。

“我们主要开发研学等产业板块，希望政府出台一些文旅产业创投资金引导政策，帮助我们更多对接资本市场。”河南国文教育公司董事长李洋洋率先发言。

就此话题，还有人继续建议，“我们公司推出的考古盲盒很受欢迎，希望加强与博物馆等文旅单位的营销合作”。

“由市人社部门牵头，谋划建立完善‘创业贷’风险资金池，更有效发挥财政资金杠杆效应，引导金融机构加大对创业者和创业企业的融资支持力度。”“由文物部门牵头，组织洛阳博物馆、古墓博物馆等文博场馆加强与本土文创企业对接，更好利用文博场馆客流资源助推文创企业发展壮大。”江凌现场回应大家。

如何从“汉服热”中抢抓商机，也是大家讨论较多的一个话题。

“我们在经营中发现，游客普遍存在归还汉服难的问题，正在依托邮政等网点和渠道，探索便捷还汉服的线上线下平台。”从事汉服妆造行业的洛阳十七余文化传播有限公司总经理孟凡分享了自己的思考。

“这个确实是一个新商机，文旅行业就需要紧盯消费者需求，进而把新需求转化成新产品新服务。”江凌鼓励汉服领域创业青年打通线上线下服务渠道，在做角色、讲故事上下功夫，让汉服体验不断推陈出新。

除了文旅文创，大家还围绕平台经济、城市文化氛围、吸引凝聚青年等话题展开热烈讨论。

“能否优化调整店招设计导则，让店招更时尚更有特色韵味。”“建议景区景点对本土文创类企业在租金上给予一定支持。”“希望更多策划举办户外音乐节等年轻人喜欢的活动，增强洛阳对青年人吸引力号召力。”……

在3个多小时的茶叙中，15位代表相继发言、建言献策。

“我把大家的建议都记下来了，会后我们认真吸纳，尽快完善政策、改进工作。”在听取大家发言后，江凌深有感触地说，青年有希望、城市就有未来。希望大家准确把握大局大势，把准区域竞争格局变化、产业发展赛道变化、市场消费取向变化等趋势，充分发挥洛阳文化、生态等特色优势，坚定发展信心，积极抱团发展，打造响当当的“洛青商”品牌。洛阳各级党委政府一定会当好坚强后盾、搞好服务保障，加快形成有利于青年创业创新的良好生态和浓厚氛围。

茶叙最后，江凌也诚挚地向有志来洛创业的青年朋友发出邀约：“洛阳愿与更多创业青年双向奔赴、共赢未来！”（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）