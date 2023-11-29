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洛阳市与全省同步举行第十一期“三个一批”项目建设活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 19:55

我市与全省同步举行第十一期“三个一批”项目建设活动
全市集中签约开工投产一批重大项目
江凌、徐衣显参加

　　2日是2024年第一个工作日，根据省委省政府统一部署，我市和全省同步举行第十一期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，以“起步就是冲刺、开局就是决战”的竞进姿态，奋力实现经济开门红。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

　　近年来，全市上下牢固树立“项目为王”鲜明导向，坚持把项目建设作为稳经济促发展的重要抓手，构建完善项目全生命周期管理服务体系，滚动实施“三个一批”项目建设活动，推动中州时代、百万吨乙烯等一批重大项目落地建设，有效拉动投资增长、提升产业能级、蓄积发展动能，为全市经济保持稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的发展态势提供了有力支撑。

　　在主会场活动中，全省第二批智慧岛集中揭牌，伊滨智慧岛位列其中。这是继周山智慧岛之后，洛阳重点打造的第二个智慧岛。根据发展定位，伊滨智慧岛将聚焦智能装备制造产业领域，以装备制造数字化、智能化颠覆性融合发展为导向，汇聚创新要素资源，完善产业创新生态，加快构建智能装备制造现代化产业体系。

　　在“签约一批”活动中，我市聚焦“四新一装备”等风口产业主攻方向，集中签约34个重点项目，总投资216.2亿元。其中，栾川县新能源独立储能建设项目、高新区光电元器件研发生产项目、涧西区零碳动力系统研发项目、孟津区乙烯裂解碳五综合利用项目、洛龙区特种新材料研发生产项目、伊川县数字信息呼叫中心建设项目、汝阳县氢能综合利用项目、新安县智能装备制造生产项目、伊滨区钠离子电池研发生产项目等9个代表性项目在市分会场集中签约。针对签约项目，各级各相关部门将加强协调联动，提高审批效率，精准高效配置资源要素，推动项目尽早开工建设，形成更多实际投资量和实物工作量。

　　“开工一批”活动在位于伊滨区的洛阳新能源产业园举行，新能源产业链第一批15个项目开工，总投资168.86亿元。这些项目主要围绕中州时代新能源生产基地开展产业链上下游协作配套，实现集群发展。当日，全市集中开工重点项目58个，总投资567亿元，涉及产业转型发展、创新驱动能力提升、基础设施建设及社会民生等领域。其中，产业项目主要包括涧西区总投资55亿元的中航光电高端互连科技产业社区项目、孟津区总投资15.2亿元的九源乙烯下游配套产业链一体化项目、宜阳县总投资20亿元的锦业科技产业社区项目等。随着新一批重大项目落地建设，洛阳将加快形成新质生产力，加快重塑产业格局，着力在新一轮区域经济版图重构中赢得主动。

　　当日上午，我市还举行了“投产一批”观摩活动。在佛光发电特种电能源和高端装备制造基地，江凌等现场察看生产线和产品展示，详细了解科技研发、市场拓展和产业布局情况，鼓励企业坚持以科技创新引领产业升级，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向，积极抢占新领域新赛道，着力塑造新动能新优势，为洛阳高质量发展贡献更大力量。

　　活动期间，江凌等还深入中移在线二期工程、华夏历史文明传承创新产业园，调研推动项目建设工作。

　　王军、张玉杰、陈功、牛刚、仝宇鹏、何武周等分别参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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