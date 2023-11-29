产业添绿！洛阳一园区获评省级循环再生工业园

记者从洛阳市工信局获悉，近日我省发布第二批循环再生工业园名单，洛阳循环经济园区榜上有名。

记者从洛阳市工信局获悉，近日我省发布第二批循环再生工业园名单，洛阳循环经济园区榜上有名。

围绕钢铁、有色金属等行业再生资源精深加工产业链条培育一批循环再生工业园，是我省聚焦资源循环利用提升行动，加快推进制造业绿色低碳高质量发展的重要内容。根据规划，到2025年，全省将建设20个左右循环再生工业园。

此次入选的洛阳循环经济园区位于孟津区东部，规划面积5.3平方公里，以废旧家电、汽车拆解、固废处理、再生资源循环利用等为主导产业，是豫西北唯一一个以再生资源产业为主的经济园区。该园区于2011年6月获批成立，曾获得国家“城市矿产”示范基地、省环境教育基地等称号，其废钢加工配送中心扩建项目、废弃电器电子产品回收拆解扩建项目被工信部评为“国家资源再生利用重大示范工程”。

近年，该园区以创建“河南废旧家电回收处理体系建设试点”“中原地区废旧塑料综合利用标杆”为契机，积极构建“网点回收+中心分拣+基地拆解”协同发展的城市矿产回收处理体系，打造链条完整、闭环管理的废旧家电、废塑料、报废机动车回收处理产业链。2022年园区“城市矿产”资源积聚量达88万吨，加工利用量达73万吨，其中回收和拆解废旧汽车5000台套、废旧家电4万台套、废旧塑料1.5万吨、各类废旧金属100万吨、废旧纺织品1000吨。

以打造百亿级循环利用产业集群为总体目标，后续该园区将加快重点项目建设，强化产业间耦合链接，推进行业减污降碳协同增效，力争到2030年底形成循环产业专精的产业发展体系目标，总产值突破150亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊）