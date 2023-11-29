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学深谋新求实效 踔厉奋发建新功——访市发改委党组书记、主任关宇飞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 08:26

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议目标明确、路径清晰、措施有力，为高质量做好今年经济工作提供了理论遵循和重要指引。”昨日，市发改委党组书记、主任关宇飞在接受洛报融媒记者专访时表示，全市发改系统将学深、谋新、干实，积极发挥“参谋助手”作用，踔厉奋发，展现新气象、创造新业绩、实现新作为。

　　加强经济分析和政策研究。强化先行指标监测分析，完善运用经济运行结构性分析体系，确保经济运行在合理区间。同时，紧盯上级最新政策动向，精准把握政策要求，强化统筹协调和预研储备，充分释放政策带动效应。

　　统筹重大规划和年度计划。全力推进“十四五”规划后半程落实，编制实施好年度计划，确保规划确定的重点任务、重要目标、重大工程有效实施。持续做好“十五五”规划前期工作，力争更多事项纳入国家、省规划。

　　强化资金争取和项目建设。全市发改系统将树牢“机遇与争抢”意识，建立健全横纵向沟通机制，全年争取资金200亿元以上。持续扩大有效益投资，突出抓好“三个一批”省市重点项目，形成更多实物投资量。

　　持续深化重点领域改革。深入推进营商环境综合配套改革，全力打造全省最优营商环境。实施开发区主阵地主战场主引擎功能提升行动，引导各开发区聚焦主导产业融入全市产业链群体系，加快形成新质生产力。深化投资审批制度改革，将“多规合一”“容缺办理”“承诺制”等举措嵌入并联审批流程，最大限度压缩审批时限，提高审批效率。

　　加强综合统筹和综合平衡。加强统筹推进新型城镇化，提升区域辐射带动能力。积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快洛宁、嵩县、汝阳抽水蓄能电站建设，持续优化能源结构调整。强化煤电油气运等生产要素保障，助力企业降本增效、轻装上阵。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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