真抓实干促发展 奋力开创新局面——访新安县委书记王智

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议内涵丰富、重点突出、导向鲜明，发出了快干实干、高质量发展的新年动员令，新安县各级干部群众备受鼓舞、倍感振奋、倍增动力。”昨日，新安县委书记王智接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议内涵丰富、重点突出、导向鲜明，发出了快干实干、高质量发展的新年动员令，新安县各级干部群众备受鼓舞、倍感振奋、倍增动力。”昨日，新安县委书记王智接受洛报融媒记者专访时说。

王智表示，新安县将认真贯彻落实会议各项工作部署，真抓实干，以“起步就是冲刺、开局就是决战”的竞进姿态，大力实施“23346”发展战略，坚持在“抓产业、惠民生、防风险”三项举措上下功夫，持续抓好“工业提质增效、城镇宜居宜业、乡村富美善治、文旅融合赋能”四项重点工作，奋力开创现代化新安建设新局面，以实际行动和优异成绩在全市县域经济高质量发展中走在前、做示范。

聚焦工业提质增效，围绕新材料、先进装备制造两个风口产业方向，以“产业集链成群、开发区扩容提质”为重点，培优培强万基、新强联等产业链关键企业，补齐产业链缺失环节，做好深化开发区“三化三制”改革“后半篇文章”，不断壮大主导产业集群。

聚焦城镇宜居宜业，按照“做强县城、做好集镇、做优经开区”的原则，以“城市更新、产城融合”为重点，统筹抓好老旧小区改造、城市微改造、特色商业街区、邻里中心和集镇建设，不断提升城镇功能品质和综合承载力，更好吸引年轻人来新安就业创业。

聚焦乡村富美善治，深入学习运用“千万工程”经验，以“群众增收和亩均增效、和美乡村建设”为重点，大力发展“两红三优”、牛羊养殖、高端民宿等特色产业，深入实施省级乡村建设示范县创建和“1842”行动，积极发展党组织领导下的集体经济和群众“三自”组织，全面提升乡村产业发展、乡村建设和乡村治理水平。

聚焦文旅融合赋能，把展现黄河文化魅力作为主线，以“景区提升、新业态培育”为重点，围绕黛眉世界地质公园旅游度假区、黄河古都一号旅游公路户外运动示范区、铁磁路沿线农文旅融合示范区，大力实施“三山一峡”景区提质整合、“黄河人家”民宿集群等项目建设，着力引育研学团建、户外运动等六大业态，做强天下黄河文化地标，持续擦亮“新安文旅”品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 陈彬峰）