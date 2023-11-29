推动“转”，加快重塑产业格局——学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神之二

创新驱动发展，转型转出未来。

创新驱动发展，转型转出未来。

着眼做好2024年经济工作，市委十二届五次全会暨市委经济工作会议把“转”字摆在重要位置，指出进入新发展阶段，传统发展模式已经难以为继，加快转型是洛阳发展的根本出路，要求牢固树立“早转早主动，晚转更被动”的理念，保持战略定力，扭住关键抓手，在加快转型中实现高质量发展。

经济发展的每一次重大转型，都会带来区域经济版图的重构。回溯新中国成立之初，我们凭借“十大厂矿”奠定的产业基础，率先实现从小农经济到工业经济的第一次重大转型，洛阳经济总量一度位居全省首位、全国前列。改革开放后，我们又经历了从计划经济转向市场经济的第二次重大转型，但由于洛阳作为内陆城市，客观上难以充分利用改革开放机遇，导致传统产业发展较为缓慢，经济总量被逐渐赶超，全国位次也大幅下降。今天，我们正经历从要素驱动转向创新驱动的第三次重大转型，随着经济结构和发展动力发生深刻变化，地区间分化态势愈加明显，又一个“十字路口”摆在面前。

跟不上时代的潮流，就会在前进的道路上迷失自我。谈及转型，市委书记江凌在此次全会上再次意味深长地指出，不同于前两次，一个地方能否跟上第三次重大转型，已不仅是“进与退”“快与慢”的问题，而是“兴与衰”“生与死”的问题。在这一次转型中，洛阳已然后知后觉，在推动创新发展上处于相对滞后的局面，如果再不加快推动转型发展，将面临经济衰退、人口流失等严峻局面，在区域竞争中被彻底边缘化。也因此，江凌在会上特别寄语与会领导干部和企业家们对此“一定要保持高度警醒”。

时代总是青睐有准备的人，更厚爱敢闯敢拼的人。面对第三次重大转型带来的机遇，一些城市已然先发制人、脱颖而出。比如常州，抢抓新能源产业风口，紧盯前沿技术、培育产业集群，2022年新能源产值超5000亿元，动力电池产销量全国第一，奔向“万亿之城”；比如合肥，将科研创新优势转化为产业发展优势，形成“芯屏汽合、集终生智”的战略性新兴产业大生态，成就“最大黑马”；比如长沙，探索新一代信息技术与制造业深度融合，实现从“制造”转向“智造”，隆起“科创高地”……实践证明，越“转”越“行”！

回眸两年多来，我市坚持以创新引领发展，以产业发展“136”工作举措为思路牵引，以“四新一装备”风口产业为主攻方向，奋力重塑产业格局、重构城市竞争力。综观今日洛阳，从中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯等重大项目火热建设，一批产业链配套企业签约落地，风口产业集聚成势，到高新技术企业突破1400家、科技型中小企业达到3400家，科技创新动能强劲，再到沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验等新文旅业态人财两旺，文旅融合出新出彩……新动能成支柱、新优势成支撑、新质生产力成引领的新发展图景加速形成，助力洛阳跑出转型“加速度”。

转型，不仅是问题形势的倒逼，更应是顺时应势的求变。

当前，我市产业发展依然不足，产业结构总体不优，高技术产业和战略性新兴产业占比较低，新旧动能转换仍需加力。这就尤须我们切实增强转型发展的使命感紧迫感，进一步强化以科技创新引领产业升级，抢占产业新赛道、壮大新质生产力，为转型源源不断地提供动能后劲！（洛平）