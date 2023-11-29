市委统战部召开专题会议 学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神

28日，市委统战部召开专题会议，传达学习市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，对全市统一战线学习宣传贯彻工作进行动员部署。

28日，市委统战部召开专题会议，传达学习市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，对全市统一战线学习宣传贯彻工作进行动员部署。

会议指出，要把学习宣传贯彻全会精神作为全市统一战线当前和今后一个时期的重要政治任务，深刻理解、准确把握全会的核心要义和精神实质，切实把思想和行动统一到市委决策部署上来，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献统战力量。要充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的优势，把贯彻全会精神与党外人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育紧密结合，切实将学习成果转化为统战工作创新发展的强大动力。要充分发挥统一战线联系广泛、渠道多元的优势，鼓励引导党外人士积极建言献策，扎实做好全国重点城市异地洛阳商会建设、企业家素质能力提升、民族团结进步创建成果深化等工作。要充分发挥统一战线协调关系、化解矛盾优势，引导党外代表人士团结引领所联系群众，理顺情绪、化解矛盾，扩大共识、增进团结，为服务全市经济社会发展大局作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 刘喆)