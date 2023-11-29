市委宣传部召开部务（扩大）会议 传达学习市委全会暨市委经济工作会议精神

昨日，市委宣传部召开部务(扩大)会议，传达学习市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，安排部署下一步工作。市委常委、宣传部部长徐超文参加会议。 昨日，市委宣传部召开部务(扩大)会议，传达学习市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，安排部署下一步工作。市委常委、宣传部部长徐超文参加会议。 会议指出，市委十二届五次全会暨市委经济工作会议系统总结今年经济工作，科学研判当前经济形势，为全市做好明年经济工作指明了方向。要把学习宣传贯彻全会精神作为全市宣传思想文化战线当前和今后一个时期的重要政治任务，通过研讨交流、基层宣讲、专题宣传等形式，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要以强信心为重点，选准角度，加强策划，全面展示我市风口产业加快布局、创新平台加快落地、乡村特色产业加快发展、新文旅产业蓬勃兴起、民生福祉持续提升等良好态势，及时回应群众关切，进一步坚定对洛阳未来发展的信心和决心。要强化责任担当，找准宣传思想文化工作与经济工作发展的切入点，在推动文化传承发展、满足群众精神文化需求、守牢发展安全底线等方面下功夫，切实以宣传思想文化工作有力有效助推全市经济工作发展大局。要突出工作重点，组织好节日期间各项文旅活动，加强文化领域安全生产工作的督促指导，确保文化市场和公共文化活动平安有序，营造欢乐吉祥、温暖和顺的节日氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)