洛阳市委国土空间规划委员会2023年第六次会议召开

29日，市委国土空间规划委员会2023年第六次会议召开，审议并原则通过隋唐洛阳城遗址保护总体规划修编、洛阳市公共服务空间适老化规划设计导则等相关规划。

市委国土空间规划委员会2023年第六次会议召开

江凌主持 徐衣显参加

29日，市委国土空间规划委员会2023年第六次会议召开，审议并原则通过隋唐洛阳城遗址保护总体规划修编、洛阳市公共服务空间适老化规划设计导则等相关规划。

市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。徐衣显、陈功、李新红等参加会议。

会议强调，隋唐洛阳城是洛阳最宝贵的历史文化遗产，也是国家和民族的共同文化财富。隋唐洛阳城遗址保护总体规划修编，将在总体层面指导今后一个时期隋唐洛阳城遗址文物保护、管理、利用与研究工作。要按照保护第一、传承优先的理念，正确处理保护与利用、保护与发展、保护与开发的重大关系，始终把保护放在第一位，做到在保护中发展、在发展中保护。要结合城市发展需要，科学划定隋唐洛阳城遗址保护范围、建设控制地带和环境控制区，进一步提高规划可行性和可操作性。要做好活化利用文章，创新保护展示方式，保护肌理格局，激活文旅功能，着力叫响“盛世隋唐”文旅品牌，真正让文化遗产活起来。

《洛阳市公共服务空间适老化规划设计导则》，通过深入分析老年人行为、视觉、听觉、表达、认知等方面的感知特征，对公共服务空间通行设施、服务设施及信息交流设施适老化规划设计进行引导和规范。会议指出，进入老龄化社会，推动公共服务空间适老化，是健全城乡养老服务体系的重要民生工程。要深入研究老年人需求，以无障碍环境建设为重点做好适老化规划设计，进一步明确约束性指标和引导性指标，合理增加“第三卫生间”等功能性设施，为老年人通行道路、出入建筑物、搭乘公共交通，获取、使用和交流信息，获得社会服务等提供便利，有效保障老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活。

会议还原则通过了《洛阳市城市规划管理技术规定》《洛阳市未来社区规划设计导则》《伊滨区新能源产业园区概念性规划方案》《洛阳新城大厦和能源大厦项目规划设计方案》等规划，对进一步完善提升规划设计提出要求。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)