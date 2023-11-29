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洛阳市委召开专题会议 研究隋唐洛阳城天街主题文旅促消费活动、机场改扩建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 19:33

市委召开专题会议
研究隋唐洛阳城天街主题文旅促消费活动、机场改扩建工作
江凌主持 徐衣显参加

　　29日，市委召开专题会议，研究隋唐洛阳城天街春节元宵节系列主题文旅促消费活动策划、洛阳机场三期改扩建工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取隋唐洛阳城天街“天街奇幻夜、神都洛阳年”系列主题文旅促消费活动策划方案汇报，对统筹做好元旦、春节、元宵节期间文旅促消费活动提出要求。会议指出，今年以来，我市不断丰富沉浸式消费场景，积极创新引流方式，文旅发展持续火爆出圈。在春节、元宵节即将到来之际，准确把握新文旅产业发展趋势，策划举办系列主题文旅促消费活动，既有助于为洛阳老百姓提供更丰富文化娱乐活动，让大家度过一个欢乐祥和的新春佳节，又有助于进一步加强文旅消费市场营销，吸引更多人来洛阳穿越回盛唐、旅游过大年，持续提升洛阳文旅消费热度。要加强工作统筹，强化大营销意识，发挥洛阳历史文化资源优势，打造“穿越盛唐过大年”“穿汉服过大年”“穿汉服蹦唐迪”等特色消费场景，提升到洛阳过春节的文旅品牌吸引力；坚持全城联动，加强天街与应天门、明堂天堂、龙门石窟、博物馆等地文旅促消费活动的联动策划，组织开展各具特色的沉浸式体验活动，有效拉长文旅产业链条；坚持“移动端、视频化、交互性”传播理念，加强宣传策划，提升宣传实效性，吸引更多年轻人到洛阳旅游。要精心组织活动，在品牌化、趣味性、沉浸式上下功夫，做好场景设置，植入消费业态，加强NPC互动，提供增值服务，强化线上线下联动，加强交通组织，做好服务保障，更好发挥文旅消费对经济增长的拉动作用。

　　会议听取洛阳机场三期改扩建工作进展、郑州机场洛阳城市候机楼建设运营情况汇报。会议指出，改造提升洛阳机场，是顺应国家民航事业发展的重要举措，对洛阳完善城市功能，加快建强副中心、形成增长极具有重要意义。要立足当前急需、着眼长远发展，深入分析洛阳航班客流量发展趋势，更好统筹洛阳民航运输与中国民航飞行学院飞行训练，立足当前抓好机场改扩建工作，着眼长远下决心谋划机场第二跑道及航站楼建设，统筹做好现有航线优化调整，积极向上争取更大支持，推动三期改扩建按照节点有序推进，有效补上洛阳机场服务短板，提升洛阳机场综合承载能力，给市民游客提供更便利、更舒适的出行体验。

　　徐衣显、王军、张玉杰、徐超文、安颖芳、任丽君、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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