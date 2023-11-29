中国共产党洛阳市第十二届委员会第五次全体会议，于2023年12月27日召开。

中国共产党洛阳市第十二届委员会第五次全体会议决议

（2023年12月27日中国共产党洛阳市第十二届委员会第五次全体会议通过）

中国共产党洛阳市第十二届委员会第五次全体会议，于2023年12月27日召开。

全会由市委常委会主持，市委书记江凌代表市委常委会作了讲话。全会讨论审议了市委常委会2023年工作报告、市委常委会2023年抓党建工作情况专题报告。

全会充分肯定了市委常委会2023年工作。一致认为，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。市委常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实党中央、省委决策部署，团结带领全市人民，聚焦加快建强副中心、形成增长极，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，统筹推进党的建设和经济社会发展，奋力开创了现代化洛阳建设新局面。市委常委会坚持把观大局、察大势作为做好经济工作的基本要求，对蕴含重大机遇、带来严峻挑战、关系发展全局的大局大势进行深入研究，以积极有效的举措应对各种机遇性竞争性重塑性变革，初步实现了以战略主动赢得发展主动；坚持把抓好“三项重点工作”作为推动高质量发展的关键，以解决阶段性重点问题为着力点，在一批大事要事上取得实质性突破，有效带动全局工作提升，推动现代化洛阳建设迈上新台阶；坚持把防范化解重大风险作为必须牢牢守住的底线，从严从实抓好各领域风险隐患防范化解工作，实现了以高水平安全保障高质量发展；坚持把推动党员干部转理念、提能力、强作风作为抓经济、促发展的重要举措，引导党员干部不断提升做好经济工作的专业素养，全市上下干事创业的氛围更加浓厚，为推动高质量发展汇聚了强大力量。

全会指出，2023年，全市经济呈现稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的发展态势。这一结果是在疫后恢复期修复期调整期的背景下实现的，是在有效应对复杂严峻外部形势和多重约束条件的背景下实现的，是在消化统计数据历史遗留问题的背景下实现的，成绩来之不易，凝聚着方方面面的艰辛努力。要深刻认识到，洛阳能取得这样的成绩，根本在于习近平总书记的掌舵领航，在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，必须坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着总书记指引的方向前进，把总书记重要指示转化为加快现代化洛阳建设的生动实践。要深刻认识到，近年来市委围绕经济工作“抓什么”、“怎么抓”所作的一系列部署，符合上级要求、顺应发展规律、切合洛阳实际，必须坚定信心、保持定力，按照正确的思路举措坚持不懈抓下去，推动洛阳发展不断开创新局面。要深刻认识到，发展不足是洛阳当前面临的最主要矛盾，产业结构不优是洛阳发展存在的最突出问题，必须坚持发展是第一要务、高质量发展是硬道理，将重塑产业格局作为高质量发展的关键之举，凝心聚力抓产业，真抓实干促发展，推动现代化洛阳建设乘势而上，不断取得新的更大成就。

全会强调，当前和今后一个时期，是防范化解重大风险、有效应对经济下行压力的关键攻坚期，是以科技创新引领产业升级、加快实现转型发展的战略机遇期，也是积极融入新发展格局、在新一轮区域经济版图重构中赢得主动的重要窗口期。特别是2024年是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，也是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年，做好经济工作尤为重要。做好2024年经济工作，必须准确把握经济发展面临的机遇和挑战，抓住用好重大机遇，有效应对各类困难挑战，推动洛阳发展不断迈上新台阶；必须清醒认识推动转型发展的重要和紧迫，增强转型发展的使命感紧迫感，进一步强化以科技创新引领产业升级，加快实现从要素驱动发展向创新驱动发展的根本性转变，奋力闯出高质量发展新天地；必须切实增强加快发展的信心和底气，扭住关键抓手持续发力，确保全市经济持续回升向好。

全会指出，2024年全市经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届六次全会暨省委经济工作会议部署，深入落实省委关于锚定“两个确保”、持续实施“十大战略”的工作举措，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦建强副中心、形成增长极，转变思维理念，把准大局大势，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，着力稳定经济运行，加快推动转型发展，切实增进民生福祉，有效防范化解重大风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断开创现代化洛阳建设新局面。

全会强调，做好2024年经济工作，必须认真落实中央经济工作会议提出的“五个必须”重要要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要着力确保“稳”，把“稳得住”作为明年经济工作的首要要求，把困难估计得更充分一些，把对策制定得更稳妥一些，确保经济运行稳步回升、群众收入稳定增长、各类风险平稳可控，不断巩固和增强经济回升向好态势。要加快推动“转”，牢固树立“早转早主动，晚转更被动”的理念，着力推动发展方式转变、产业格局重塑、增长动能转换，在加快转型中实现高质量发展。要主动深化“改”，聚焦制约发展的深层次问题，主动改、大胆改、坚决改，努力形成更多突破性、标志性改革成果，真正依靠改革增强发展内生动力。要注重加强“统”，统筹好科技创新和产业升级、城市提质和产业发展、县域城镇化和乡村振兴、经济发展和民生改善、促发展和防风险，推动各项工作相互促进、协同发力。要及早抓好“谋”，把加强前瞻谋划摆在更加重要位置，把准大局大势抓谋划，围绕区域合作抓谋划，聚焦大事要事抓谋划，牢牢把握发展主动权。

全会强调，做好2024年经济工作，必须扭住重点、找准抓手，在稳增长、促转型中不断开创高质量发展新局面。要坚持以科技创新引领产业升级，深入实施产业发展“136”工作举措，进一步选准产业发展新赛道、做大做强产业集群、推动产学研深度融合，切实把产业落到风口上、把创新落到产业上，全面提升科技创新能力，加快构建现代化产业体系。要主动帮助企业解困增效，进一步强化“机关围着基层转，政府围着企业转”的意识，做实“万人助万企”活动，聚焦企业所急所盼精准施策，加大对民营企业和中小企业的帮扶力度，持续激发企业家队伍活力，着力稳定企业生产经营，加快推动企业转型发展，引导支持企业在市场竞争中做大做强做优。要注重用市场思维抓投资，实施政府和社会资本合作新机制，充分发挥国有资本投资运营企业作用，抓好市场化项目谋划实施，通过市场手段扩大有效投资。要持续推进深层次改革和高水平开放，深化营商环境综合配套改革、国资国企改革等重点领域改革，加快形成高水平开放新格局，着力破除体制机制障碍、塑造体制机制优势，充分激发高质量发展的动力活力。要有效防范化解重大风险，统筹抓好政府债务、企业债务、农商行、房地产、社会稳定、安全生产、生态环保等领域风险防范化解工作，坚决守住不发生系统性风险的底线。要大力发展城市经济，聚焦新文旅产业、楼宇经济、商贸消费等重点领域深入挖潜，结合深入实施城市提质“351”工作举措，建设青年友好型城市，着力以城市提质盘活资源、以全民创业激发活力，加快推动城市经济高质量发展。要加快推进乡村全面振兴，深入实施乡村振兴“151”工作举措，突出抓好乡村特色产业发展、劳动力技能培训、农村人居环境整治、乡里中心建设四项阶段性重点工作和“五星”支部创建、农村金融两项保障性措施，不断开创乡村振兴新局面。要切实保障和改善民生，聚焦“一老一小一青壮”，千方百计促进群众增收，加快推动公共服务进村进社区，持续提升教育、医疗、养老等保障水平，抓好办成一批群众可感可及的实事，让群众的获得感幸福感更加充实。

全会强调，要加强党对经济工作的领导，进一步健全党领导经济工作的体制机制，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，推动形成凝心聚力抓落实、真抓实干促发展的良好局面。各级党委要自觉扛牢抓经济工作的政治责任，深入学习贯彻习近平经济思想，不折不扣并创造性地贯彻落实党中央、省委决策部署，加强对经济工作的研究、指导、调度，确保经济工作沿着正确方向前进。广大党员干部要加快转变思维理念、提升专业能力，弘扬务实作风，示范带动全市上下在只争朝夕、真抓实干中推动经济发展行稳致远。要进一步健全抓经济工作的制度机制，加大经济运行调度，及时研究解决问题，把经济工作牢牢抓在手上，在高质量发展上不断取得新进展新突破。

全会按照党章规定，决定同意朱美荣、张武清2名同志辞去十二届市委委员职务，决定递补十二届市委候补委员安占立、孙宏悦(女)、孙毅辉、李卡、张捍卫5名同志为十二届市委委员。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党中央、省委决策部署，坚定信心、铆足干劲、攻坚克难、奋勇争先，全力以赴做好各项工作，不断开创现代化洛阳建设新局面。