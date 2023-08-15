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江凌与中国人民银行河南省分行行长王均坦举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 19:47

江凌与中国人民银行河南省分行行长王均坦举行工作会谈
徐衣显参加

　　30日，市委书记江凌与来洛考察的中国人民银行河南省分行行长王均坦举行工作会谈。

　　江凌代表市委市政府对中国人民银行河南省分行长期以来对洛阳发展的关心支持表示感谢。他说，多年来，在中国人民银行河南省分行的指导下，各金融机构不断创新金融产品，加大资金投放力度，优化资金投放方向，为洛阳经济社会发展提供了有力支持。希望中国人民银行河南省分行继续发挥优势，聚焦推动高质量发展、防范化解金融风险等工作，深化研究、持续探索，不断优化金融产品和服务，以“金融活水”赋能现代化洛阳建设。洛阳将聚焦中国人民银行河南省分行改革发展所需，持续优化环境，做好精准服务，共同打造政银深度合作的典范。

　　王均坦表示，洛阳在河南全省发展大局中地位重要，双方合作空间广阔、潜力巨大。中国人民银行河南省分行将聚焦洛阳科技创新、新文旅产业发展、防范化解风险等领域，找准金融服务高质量发展的切入点和着力点，创新金融产品，加强工作协同，持续提升金融服务实体经济效能，更好助力现代化洛阳建设。

　　中国人民银行河南省分行副行长尹清伟，市领导徐衣显、张玉杰参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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