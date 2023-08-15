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全市党委和政府秘书长、办公室主任会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 17:30

全市党委和政府秘书长、办公室主任会议召开
全面增强服务保障中心大局能力
推动“三服务”工作不断迈上新台阶
江凌对全市党委和政府办公室工作提出要求

　　27日，全市党委和政府秘书长、办公室主任会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和指示批示精神，全面贯彻全国、全省党委和政府秘书长会议精神，总结工作、分析形势、解决问题，推动“三服务”工作不断迈上新台阶。市委书记江凌对全市党委和政府办公室工作提出要求。

　　江凌指出，党委和政府办公室在党委政府工作大局中居于特殊重要地位、肩负重要职责使命。党的十八大以来，习近平总书记多次对办公厅工作作出重要指示批示，对进一步提高办公厅工作能力水平提出明确要求。全市党委和政府办公室要深入学习领会、坚决贯彻落实，奋力开创办公室工作新局面。

　　江凌指出，近年来，全市党委和政府办公室充分发挥职能作用，有力服务党委政府中心工作，扎实推动党中央和省委、市委决策部署落地落实，为推进现代化洛阳建设作出了积极贡献。当前，全市正在加快推进现代化洛阳建设，迫切需要党委和政府办公室有新担当新作为新气象。要认真落实党中央和省委、市委决策部署，自觉践行“五个坚持”重要要求，全面加强“五型机关”建设，不断提高“三服务”质量水平，更好服务现代化洛阳建设。要着力加强政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以绝对忠诚捍卫“两个确立”践行“两个维护”。要切实强化使命担当，紧紧围绕中心工作加强参谋服务、统筹协调、督促检查，不断增强工作全局性前瞻性预见性。要带头转变思维理念，更加善于创造性开展工作。要不断提升专业能力，更好适应现代化要求，成为做“三服务”工作的行家里手。要持续锤炼过硬作风，以万无一失、精益求精的态度做好本职工作。要坚定不移推进全面从严治党，发挥表率作用，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

　　市委常委、秘书长王军出席会议并讲话。

　　会议指出，要学深悟透习近平总书记重要讲话指示精神，提高政治站位，强化政治担当，提高政治能力，落实政治责任，坚决做到“两个维护”。要聚焦四项基本职能，严格落实“快、稳、严、准、细、实”工作要求，进一步提高统筹协调、参谋辅政、督促检查、服务保障质效，更好服务全市中心大局。要全面加强自身建设，带头抓好政治建设、转变工作理念、提升工作能力、改进工作作风，强化大局思维、创新思维、“有解”思维，注重在操作层面深度研究工作，建立健全相关机制，不断开创“三服务”工作新局面。

　　会上，洛龙区、栾川县、涧西区、孟津区、市纪委监委、市发展改革委作了交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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