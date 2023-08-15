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洛阳市委国土空间规划委员会2023年第五次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 16:31

市委国土空间规划委员会2023年第五次会议召开
江凌主持

　　26日，市委国土空间规划委员会2023年第五次会议召开，审议并原则通过河科大一附院(洛龙东院区)、七二五所西苑路地块改造、隋唐洛阳城天津桥、洛阳文化旅游职业学院(二期)、老城区中和巷片区改造提升等相关规划。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

　　按照《河南科技大学第一附属医院(洛龙东院区)规划设计方案》，该医院位于洛龙区长夏门街与宜人东路交叉口东北角，分两期实施，规划床位1500张，计划打造集医、教、研、防于一体的国内一流现代化三级甲等综合医院。会议指出，布局建设河科大一附院洛龙东院区，有利于进一步挖掘利用优质医疗资源，优化中心城区医疗设施布局，更好满足市民群众就医需求。要强化系统思维，统筹提升基础设施和诊疗技术水平，实现教学、科研与临床良性互动，同步抓好周边交通配套设施完善，确保把医院打造成精品工程，更好适应现代化医院就诊需求。

　　按照《牡丹广场西侧部分区域控制性详细规划调整及七二五所西苑路地块改造项目规划设计方案》，该区域将打造国内一流的高端船舶材料产业创新研究院，完善居住、商业等配套设施，吸引更多创新人才聚合。会议强调，要立足自身项目特色，注重体现涧西特色风貌，融入现代青春时尚元素，完善配套服务设施，形成兼具科研、孵化、居住、商业、运动、教育等功能的社区，助力牡丹广场西侧区域提升城市形象、完善功能品质。

　　按照《隋唐洛阳城天津桥项目规划设计方案》，我市基于对天津桥的历史研究和现状考察，将采用历史场景再现的手法，对天津桥遗址进行综合展示利用，强化隋唐洛阳城中轴线整体形象。会议指出，天津桥是隋唐洛阳城中轴线的重要组成部分。在宫城区和洛南里坊区间新建一座横跨洛河的天津桥，对加快恢复古都历史中轴线、提升隋唐洛阳城国家遗址公园影响力、打好以“盛世隋唐”为核心的城市文旅品牌具有重要意义。要深化思想共识，结合隋唐洛阳城总体规划建设布局，立足河道水利、长度、高度等客观条件，统筹考虑古都历史中轴线的视觉关系，按照“水中对起四楼”的平桥模式新建天津桥，有效保持好隋唐洛阳城中轴线的连贯性、功能业态的延续性、空间形态的整体性。要细化设计方案，坚持服务文旅为主，强化景观功能，突出唐风唐韵，注重桥墩材质、桥面铺装、石灯、栏杆等细节雕琢，使天津桥成为彰显隋唐洛阳城风貌的又一个特色文化符号。要加强向上对接，力争项目尽快获批、早日实施。

　　会议指出，要按照《洛阳文化旅游职业学院(二期)概念性设计方案》，将书院制理念贯穿始终，深化建筑设计，强化生态、文化功能，拓展公共聚合空间，打造“一站式”学生社区，推动洛阳文化旅游职业学院尽快做大规模、办出水平。

　　会议强调，要按照《老城区中和巷片区规划设计方案》，更加注重保护历史街区肌理格局、古城生活气息，合理利用地下空间，布局多元体验业态，推动文旅项目实现常态长效运营。

　　李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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