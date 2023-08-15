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累计招引19个下游项目！洛阳百万吨乙烯发布建设“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.26 19:54

　　26日，记者从洛阳市孟津区获悉，围绕百万吨乙烯项目建设，聚焦乙烯14种产品和“3+1+1”产业链条，洛阳迄今已通过精准选商、协会招商、园区招商、平台招商等方式，成功引入中国化学、抚顺东科、山东胜华、湖南东映、齐成控股、平煤神马等龙头企业，累计招引总投资238.5亿元的19个乙烯下游产业链项目，其中已落地建设10个，总投资133.1亿元。

　　作为中石化集团与省市区联动、共同贯彻黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重大引领性项目，百万吨乙烯项目将建设12套工艺生产装置，生产聚乙烯等14种产品，总产量约为每年281万吨。

　　在整体推进上，截至目前，该项目已完成核准等前期手续及土方平整等，累计完成土方量6600万方，并完成土地摘牌；项目第一批基础设计已上报中石化总部并完成线上会签，第二批正在修改完善，设备采购工作也在有序开展。此外，注册资本为8亿元的河南神马国兴产业投资有限公司已正式成立，企业由平煤神马集团、国宏集团、隆兴公司三方联合打造，将为百万吨乙烯项目提供配套服务。

　　根据规划，按照乙烯项目与下游产业链项目同步规划建设原则，百万吨乙烯项目目前正按照绿色化、高端化、差异化发展思路，围绕“3+1+1”产业链条进行招商推介——

　　其中，“3”是乙烯下游三大方向——围绕聚合物方向，聚焦乙烯下游聚烯烃等产品，重点谋划了年产20万吨线性低密度聚乙烯包装膜等项目，同时建立改性材料研究中心，打造塑料产业园；围绕乙烯中副产品方向，重点谋划了年产10万吨甲基丙烯酸甲酯项目，相关产品广泛用于石油化工、精细化工、新材料、新能源行业；围绕衍生物方向，将与中州时代项目建立联动机制，形成新能源锂电池产业配套集群。

　　“1”是乙烯单体——聚焦年产30万吨乙烯单体项目，重点谋划了线性α-烯烃等高端产品路线，生产广泛应用于汽车配件、光伏材料、包装材料、建筑材料等领域的各类产品。

　　“1”是炼油副产品——依托芳烃资源，重点谋划年产100万吨对二甲苯等项目，围绕沥青、石油焦，谋划高级炭材料、超高模量碳纤维、锂电池电极等产业链并展开持续布局。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘娜娜 王勃迪 赵鹏钧）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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