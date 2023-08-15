26日，全市组织工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国、全省组织工作会议精神，研究部署当前和今后一个时期全市党的建设和组织工作，着力以组织工作高质量服务保障现代化洛阳建设。

全市组织工作会议召开

深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想

以组织工作高质量服务保障现代化洛阳建设

江凌讲话 杨骁主持

26日，全市组织工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国、全省组织工作会议精神，研究部署当前和今后一个时期全市党的建设和组织工作，着力以组织工作高质量服务保障现代化洛阳建设。

市委书记江凌出席并讲话，市委副书记、政法委书记杨骁主持，市领导王军、王森、徐超文、陈功等参加会议。

江凌指出，党的十八大以来，习近平总书记围绕建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党这一重大时代课题，突出全面从严治党主题主线，提出一系列管党治党、兴党强党的新理念新思想新战略，形成了关于党的建设的重要思想。习近平总书记关于党的建设的重要思想，是马克思主义建党学说中国化时代化的最新成果，是管党有方、治党有力、建党有效的锐利思想武器，为我们抓好党的建设和组织工作提供了科学指引。要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。

江凌指出，要以开展干部队伍“转理念、提能力、强作风”行动为抓手，统筹做好干部培育、选拔、管理、使用工作，着力打造适应现代化建设需要的高素质干部队伍。要把党的政治建设摆在首位，教育引导各级党组织和广大党员干部不断提高政治能力，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、践行“两个维护”。要加大干部教育培训和实践锻炼力度，激励干部担当作为，推动干部进一步转变思维理念、提升能力本领、改进工作作风。要高度重视年轻干部队伍建设，既精准识别使用优秀年轻干部，加快推进干部队伍年轻化，又有的放矢地加强年轻干部专业训练和实践锻炼，全面提升年轻干部综合素质，为推进现代化洛阳建设造就更多可堪大用的栋梁之才。

江凌强调，要以开展“五星”支部创建为抓手，牢固树立大抓基层的鲜明导向，以提升组织力为重点、突出政治功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。要把建强党支部作为重中之重，持续深化“五星”支部创建，抓好软弱涣散基层党组织集中整顿，选优配强基层党组织带头人，建强村(社区)“两委”班子，不断增强基层党员干部干事创业的积极性主动性。要把党员队伍建设作为一项基础性长期性工程，健全严把入口、优化结构、提高质量、发挥作用的党员管理体系，全面提高党员队伍素质。要创新新形势下基层党组织设置方式和活动方式，不断扩大党的组织和党的工作覆盖面，促进基层党建与基层发展、基层治理有效衔接，充分发挥基层党建引领作用。

江凌指出，要以实施“河洛专才计划”为抓手，牢固树立“抓人才就是抓发展，谋人才就是谋未来”的理念，大力实施人才强市战略，统筹做好人才“引、育、用、服”工作，为现代化洛阳建设提供坚强人才支撑。要研究洛阳创新发展实际需求，聚焦产业发展、科技创新、资本运作、公共服务等重点领域，持续开展招才引智专项行动，做强聚合人才的载体平台，用好市场机制，积极引育大量紧缺实用人才。要加大改革力度，树立正确的人才评价导向，赋予用人单位人才自主认定权，创新人才激励方式，加快形成导向鲜明、科学合理的人才评价机制。要精准掌握各类人才的实际需求，结合建设青年友好型城市，围绕人才普遍关心的创新创业资金和住房、教育、医疗等现实问题，有针对性地解决人才后顾之忧，让广大人才在洛阳安居乐业、干事创业。

江凌强调，要以开展组工干部队伍教育整顿为抓手，加强组织部门自身建设，着力打造一支对党忠诚、公道正派、能力过硬、作风优良的组工干部队伍。全市各级组织部门和广大组工干部要在转变思维理念上下更大功夫，摆脱“按老套路办事情”的思维定势，摒弃“简单机械抓落实”的工作方式，改变“重形式不重实效”的工作作风，以理念创新引领工作创新；要把提升能力本领摆在重要位置，勤学习、善思考、重实践，做到对政策要求准确理解、对发展大局牢牢把握、对本职业务全面精通、对各类知识勤于积累，成为组织工作的“行家里手”；要在严于律己上有更高要求，坚决破除特权思想和特权行为，主动做好服务党员、服务干部、服务人才的工作，任何时候都不能任性用权、以权谋私。

江凌强调，各级党委(党组)要把组织工作摆在重要位置，定期研究解决重大问题、部署推动重要工作，推动各项工作走深走实。党委(党组)书记要把组织工作当成应尽之责、分内之事，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，推动形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

市委常委、组织部部长王森对做好全市组织工作作出具体安排。他指出，全市组织系统要认真学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入学习贯彻全国、全省组织工作会议精神，紧扣市委关于加快推进现代化洛阳建设的部署要求，围绕中心抓落实，突出重点抓落实，树好导向抓落实，转变作风抓落实，不断推动组织工作高质量发展，切实提高组织工作对全市中心大局的贡献度。

会上，孟津区委、洛龙区委、嵩县县委作了交流发言。

市委党建工作领导小组成员单位主要负责同志，各县区党(工)委主要负责同志，其他市委各部委、市直各单位主要负责同志，各人民团体、市管企事业单位党组(党委)主要负责同志等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)