洛阳市委常委主题教育第一次调研成果交流会议召开

25日，市委常委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一次调研成果交流会议召开。 市委常委主题教育第一次调研成果交流会议召开

江凌主持并讲话 吴忠华到会指导 徐衣显、杨骁参加 25日，市委常委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一次调研成果交流会议召开。 市委书记江凌主持会议并讲话，省委第三巡回督导组组长吴忠华到会指导。徐衣显、杨骁、王军、张玉杰、王森、徐超文、陈功参加会议。 会上，江凌、王军、张玉杰、王森、陈功结合前一阶段调研成果作了交流发言。吴忠华传达了省主题教育有关会议精神，对洛阳前一阶段主题教育开展情况给予充分肯定，对扎实推进主题教育提出要求。 江凌指出，主题教育开展以来，市委常委和市级领导同志带头坚持“小切口”制定调研课题，深入基层调研，及时发现问题，采取有力举措，形成了一批高质量调研成果，有力助推了洛阳高质量发展。 就持续深入开展调查研究工作，江凌强调，要始终坚持问题导向，聚焦“三项重点工作”和重大民生问题，深入基层调研，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实，有的放矢地解决问题。要深入具体研究工作，大力弘扬深度研究工作作风，拿出时间、沉下心来，广泛听取基层一线意见建议，积极借鉴先行地区经验，扭住关键问题深入研究，着力在操作层面找到解决问题的办法。要强化调研成果运用，将调研中找到的关键抓手、经验做法运用于工作实践，转化为解难题、破瓶颈、闯新路的真招实招，更好解决问题、推动工作。要统筹调研任务落实，强化对全市调查研究工作的综合指导和统筹协调，抓实重点课题调研，完善推动发展的思路举措，以高质效调研成果推动洛阳高质量发展。 省委第三巡回督导组有关同志，市直有关部门主要负责同志等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)