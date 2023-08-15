17日至昨日，市委书记江凌率队赴京与国家有关部委对接工作，积极争取支持，并在京考察部分头部文旅企业和相关机构，洽谈项目合作事宜。

江凌率队赴京与国家有关部委对接工作，并到部分企业和机构考察洽谈

加强对接 争取支持

为现代化洛阳建设赢得主动

17日至昨日，市委书记江凌率队赴京与国家有关部委对接工作，积极争取支持，并在京考察部分头部文旅企业和相关机构，洽谈项目合作事宜。

生物疫苗是洛阳重点发展的风口产业。江凌与农业农村部副部长马有祥举行工作会谈，就加快普莱柯生物安全三级(P3)实验室建设进行深入交流。双方一致认为，动物疫苗产业是加强重大动物疫病防控、推动畜牧业高质量发展的基础，拥有广阔的市场空间。农业农村部将积极支持洛阳建设高级别生物安全实验室，加大重大动物疫病防控急需生物疫苗和兽用药品研发力度，提升生物安全防范应对能力，为畜牧业健康发展提供保障。洛阳将坚持以平台聚资源，高效推进科研攻关，加强生物安全监管，着力打造更具竞争力的生物疫苗产业集群。

在国家文物局，江凌与国家文物局副局长关强举行工作会谈，就加快推进夏商文明考古研究中心、隋唐洛阳城国家遗址公园建设等进行深入交流。双方一致认为，洛阳深入贯彻新时代文物保护工作方针，积极践行新文旅发展理念，探索打造“国家遗址公园3.0版本”，隋唐洛阳城、二里头等文化遗产已经成为促进文旅融合、彰显文化自信的重要平台。国家文物局将一如既往支持隋唐洛阳城国家遗址公园建设，更好地统筹文化遗产保护和利用，深化研究并积极推进天街贯通、天津桥复建、永泰门和玄武门遗址保护展示、应天门南广场提升等重点项目，尽快恢复古都历史中轴，展现盛世隋唐气象；加强与中国社会科学院等单位沟通衔接，协同推进夏商文明考古研究中心项目建设，打造高水平学术科研平台，不断把夏商文明研究推向深入。

洛阳机场改造提升是事关洛阳发展全局的重大基础设施项目。在中国民用航空局，江凌与民航局副局长韩钧举行工作会谈，对接推进洛阳机场建设等事宜。双方认为，现代化洛阳建设和新文旅产业发展离不开民航支撑，要立足当前急需、着眼长远发展，在机场规划、空管运行等方面深入论证，在校地合作、项目实施等方面积极推进，加快提升洛阳机场综合承载能力，更好地统筹洛阳民航运输需求与中国民航飞行学院飞行训练的关系，既充分保障训练需求，又有力支持地方发展。

在工信部，江凌与工信部副部长王江平举行工作会谈。江凌感谢工信部长期以来给予洛阳产业发展、乡村振兴等工作的关心支持。双方就发挥洛阳产业链基础优势，抢抓新能源产业风口，做大做强光伏相关产业等事宜进行深入沟通，进一步明确产业发展路径。

在京期间，江凌还到部分头部文旅企业考察对接。在万达集团北京总部，江凌与万达集团董事长王健林进行深入交流，进一步研究龙门旅游度假区项目策划运营合作方案。双方认为，当前，洛阳文旅火爆出圈，市场热度持续攀升。双方合作打造龙门旅游度假区是提升洛阳文旅业态、彰显万达文旅品牌的双赢之举。万达集团十分看重在洛布局发展，将发挥优势、整合力量，尽快深化项目定位和业态布局研究，积极推动文旅咨询、赛事组织、酒店运营等领域务实合作，着力打造具有强大市场号召力的新文旅产品。江凌还到中国宋庆龄青少年科技文化交流中心和北京黑弓、蓝色光标等企业，就携手推动洛阳科慧广场、洛邑古城、隋唐大运河国家文化公园等项目创意策划和业态运营进行深入洽谈。下一步，洛阳将与相关运营团队以市场化方式推进合作，以颠覆性创意谋划业态，强化投资运营理念和数字技术赋能，加快打造沉浸式文旅目的地。

江凌还到北京前门片区和中国华电天宁1号文创园区，考察历史文化街区和工业遗产保护修复、业态运营等工作。

国家部委相关负责同志参加对接活动。省直部门相关负责同志，市领导王军、张玉杰、安颖芳等一同赴京对接考察。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)