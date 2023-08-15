17日下午，洛阳市主题教育期间“大攻坚、见实效、建新功”工作部署会召开，深入贯彻落实中央、省委关于主题教育的部署要求，对在主题教育期间扎实开展“大攻坚、见实效、建新功”工作提出要求。市委书记、市委主题教育领导小组组长江凌主持会议并讲话。

洛阳市主题教育期间“大攻坚、见实效、建新功”工作部署会召开

江凌主持 徐衣显、杨骁、李保国参加

17日下午，洛阳市主题教育期间“大攻坚、见实效、建新功”工作部署会召开，深入贯彻落实中央、省委关于主题教育的部署要求，对在主题教育期间扎实开展“大攻坚、见实效、建新功”工作提出要求。市委书记、市委主题教育领导小组组长江凌主持会议并讲话。

按照《洛阳市主题教育期间“大攻坚、见实效、建新功”工作方案》，我市坚持“突出实干实效建新功的指导思想、突出解决群众急难愁盼问题、突出解决事关洛阳未来发展重大问题、突出解决事关群众切身利益问题、突出解决风险防范化解重大问题”原则，紧扣产业发展、城市提质、乡村振兴、民生保障、风险防范等事关洛阳发展全局的5个方面，梳理形成60余项重点任务清单，开展百日攻坚，确保在主题教育期间取得实实在在的成效。

按照市委部署要求，此次“大攻坚、见实效、建新功”工作将实行“五个一”工作法，每项任务都明确一位分包市级领导、一个工作专班、一个工作方案，坚持每周一调度，确保一抓到底。

江凌指出，开展“大攻坚、见实效、建新功”工作，是市委结合洛阳发展实际推动主题教育走深走实的具体举措。要立刻行动起来，按照“五个一”工作法，尽快摸清情况，系统梳理问题，切实找准工作着力点，确保攻坚事项取得扎实成效。要加大督导协调力度，坚持市级领导分包，各专班、市直有关部门和各县区强化担当作为，切实形成工作合力；着力创新督导方式，把督查问题与指导工作有机结合起来，推动各级各部门深入研究工作，有效破解难题。要聚焦改进工作、推动发展，通过开展大攻坚有效推动工作、锻炼队伍，示范带动全市上下进一步转变思维理念、提升能力素养、改进工作作风，更好造福洛阳人民。

徐衣显、杨骁、李保国等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)