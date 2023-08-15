17日，洛阳百万吨乙烯第一批产业链项目在孟津先进制造业开发区集中开工。这标志着洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地建设迈出重要一步。

洛阳百万吨乙烯第一批产业链项目集中开工

江凌、徐衣显等出席开工仪式

17日，洛阳百万吨乙烯第一批产业链项目在孟津先进制造业开发区集中开工。这标志着洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地建设迈出重要一步。

市委书记江凌，市长徐衣显，中石化洛阳分公司党委书记杜平安、总经理王家纯，抚顺东科集团董事长刘勇，齐成控股集团党委副书记、副总经理、齐成石化(山东)集团总经理孙小永，市领导王军、张玉杰、牛刚、何武周等出席开工仪式，并为项目培土奠基。

今年5月，中国石化洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地正式开工。以此为契机，洛阳强化龙头引领，积极开展产业链招商，带动上下游、左右链产业集群发展。此次集中开工的产业链项目共8个，总投资105亿元，主要包括抚顺东科年产30万吨碳酸乙烯酯项目、洛阳宏惠乙烯碳四资源综合利用项目、金达石化乙烯裂解碳五综合利用项目、九源新材乙烯配套一体化项目、齐成控股年产100万吨工业三苯扩能项目、湖南东映年产4万吨特种碳材料项目以及乙烯配套产业园、综合管廊及供能工程项目等。根据规划，项目全部建成达产后，预计可实现年产值166亿元，对于做大做强乙烯下游高端化工产业链，推动洛阳和中原地区石化产业向规模化、高端化、绿色化方向转型升级具有重要意义。

江凌听取了百万吨乙烯项目建设进展情况汇报，并深入隆华科技年产6万吨磷酸酯萃取剂项目、九源新材乙烯配套一体化项目、抚顺东科年产30万吨碳酸乙烯酯项目工地，实地察看产业规划布局，详细了解产业配套、综合成本、市场拓展等情况。江凌鼓励企业家把握机遇、乘势而上，依托百万吨乙烯项目这个龙头，加强产业链供应链协同合作，充分用好洛阳和中部地区产业体系完备、区位交通便捷、市场空间巨大等综合优势，坚持创新引领，优化产业布局，做大产业规模，不断提高市场竞争力。洛阳将创造良好的政务环境、市场环境、法治环境，精准制定产业政策，高效配置资源要素，完善园区功能配套，支持企业坚定扎根洛阳、发展壮大。

徐衣显在致辞时对项目集中开工表示祝贺。他说，百万吨乙烯项目是中石化集团与省市联动、共同贯彻黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重大引领性项目。此次8个产业链项目集中开工，充分体现了百万吨乙烯项目的龙头带动作用，必将为加快建设具有核心竞争力的产业集群注入新动能。洛阳将在中石化集团和省委省政府的关心支持下，坚持市区联动、政企协同，锚定时间节点，强化工作举措，项目为王优化服务，精准招商强链聚群，完善配套建好园区，带动更多产业链项目落地实施，共同打造石化产业绿色转型、高质量发展的崭新基地。

高端石化产业是全省着力打造的重点产业之一。在洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地项目建设中，省委省政府高度重视、倾力推动；洛阳将其作为产业发展的“头号工程”，致力构建“一基两翼三新”产业格局、补齐中西部地区石化产业链短板、打造全国一流的绿色石化先进材料产业基地。目前，项目建设各项工作加快推进，产业链招商取得丰硕成果，产业集群发展呈现强劲势头。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)