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江凌与交通银行行长刘珺举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 16:52

江凌与交通银行行长刘珺举行工作会谈
陈隃、项志红、徐衣显参加

　　17日，市委书记江凌与来洛考察的交通银行行长刘珺举行工作会谈。

　　江凌代表市委市政府对交通银行长期以来对洛阳经济社会发展给予的支持表示感谢。他说，多年来，交通银行持续强化对洛阳产业发展、城市提质、文旅融合等领域的信贷支持，为现代化洛阳建设提供了强有力的金融保障。当前，洛阳正在抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极。希望交通银行围绕现代化洛阳建设的重点领域，进一步拓展合作空间，打造一批示范引领性标杆项目，推动政银合作结出更多丰硕成果。洛阳将一如既往提供优质服务，创造最优环境，携手做好风险防控，为交通银行在洛发展提供良好保障。

　　刘珺表示，洛阳历史文化厚重，经济富有活力，发展态势良好，交通银行与洛阳的合作有着广阔空间和巨大潜力。交通银行将聚焦洛阳重点领域，发挥市场化、国际化等特色优势，持续深化金融创新、提升服务质效，推出更多金融产品组合服务，以高质量金融服务助力洛阳高质量发展。

　　交通银行财务管理部总经理陈隃、河南省分行行长项志红，市领导徐衣显、王军、张玉杰、任丽君等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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