16日，全市居家社区养老服务体系建设工作推进会召开，深入学习贯彻党中央和省委关于基本养老服务体系建设的决策部署，总结交流经验，安排部署工作，以更大力度推进城乡养老服务体系建设。

全市居家社区养老服务体系建设工作推进会召开

江凌讲话 徐衣显主持 李保国参加

16日，全市居家社区养老服务体系建设工作推进会召开，深入学习贯彻党中央和省委关于基本养老服务体系建设的决策部署，总结交流经验，安排部署工作，以更大力度推进城乡养老服务体系建设。

市委书记江凌出席会议并讲话，市长徐衣显主持会议，市人大常委会主任李保国等参加。

16日上午，江凌、徐衣显分别带队开展集中观摩。江凌带队走进洛龙区科技园街道综合养老服务中心、乐天社区养老服务中心，西工区王城街道综合养老服务中心、春晴路社区养老服务中心，涧西区重三社区养老服务中心、长四小区养老服务站，观摩城市养老服务体系建设运营情况；徐衣显带队走进汝阳县小店镇李村集中互助养老服务站、城关镇区域养老服务中心、柏树乡漫流村居家助老服务点、十八盘乡斜纹村小型集中养老服务点，观摩农村养老服务体系建设运营情况。大家一路走、一路看，学经验、谈感悟，更加坚定了加快构建“五级四类”城乡养老服务体系的信心和决心。

江凌在讲话时指出，近年来，各地各有关部门认真落实市委关于养老服务体系建设的部署要求，加快构建“五级四类”城乡养老服务体系。同时也要看到，全市城乡养老服务体系还存在一些问题短板。要提升政治站位，深入践行以人民为中心的发展思想，结合正在开展的第二批主题教育，把养老服务体系建设作为重大民生工程，加快构建与洛阳经济社会发展水平相适应的养老服务体系，努力让全市老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

江凌强调，要进一步强化思想共识，深刻认识当前已进入老龄化社会，养老问题日益突出，必须把养老纳入基本公共服务体系，必须构建契合我市实际的以居家养老为基础的养老服务体系，必须加强智慧养老平台、集中供餐、用房保障等重点工作的统筹，不断增强老年人的获得感幸福感安全感。要进一步建好社区、小区养老服务中心(站)，社区养老服务中心以提供日间照料功能为主、承接部分街道综合养老服务中心功能为辅，小区养老服务站以组织面向家庭养老床位的上门服务为主、承接部分社区养老服务中心功能为辅，通过盘活闲置物业、分散配置功能等措施着力破解场地不足难题，积极推进市场化、专业化运营，建立完善社区养老员制度，推动养老服务工作高质量、可持续发展。要进一步做实家庭养老床位建设，多措并举推进家庭适老化改造，对接医养结合的养老服务机构，导入各类市场化养老服务，更好满足失能半失能老人原地安老需求。要进一步推动农村养老服务点扩面，有效整合闲置物业、村卫生室、技能人才等养老服务资源，积极做好社会力量动员，组织有条件有意愿的群众开展互助养老，加快补齐农村养老服务短板。要进一步培育市场化养老机构，在城市区、县域大力发展医养结合机构，在南部生态涵养区布局一批生态康养机构，加快推动乡镇敬老院市场化改造，更好满足不同群体的养老新需求。要进一步加强养老服务体系基础建设，强化规划引领，完善政策体系，建立智慧养老平台，大力培养专业人才，力争在中西部地区率先建成高质量的城乡养老服务体系。

会议通报了全市城乡养老服务工作情况，并就做好下步具体工作进行部署。汝阳县、洛宁县围绕农村养老服务体系建设运营情况，涧西区、洛龙区围绕城市养老服务体系建设运营情况作了典型发言；新安县南李村镇、老城区东北隅街道、嵩县洛沟村、西工区春晴路社区分别围绕农村养老服务集中互助养老服务模式、街道社区养老服务设施运营创新模式、经济薄弱村养老服务工作成效、社区级养老服务工作成效作了典型发言。

市委常委王军、张玉杰、王森、徐超文、陈功等市级领导，各县区、市直有关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊 郭飞飞 见习记者 赵晨熹 李玉丹)