快讯！洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩活动启动

16日上午，洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩活动启动。 16日上午，洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩活动启动。 洛阳市委书记江凌、市长徐衣显各带一队，分别深入城市区、汝阳县进行观摩。其中，城市区重点围绕城市“五级”养老服务设施建设运营情况进行观摩，县域重点围绕农村“四类”养老服务设施建设运营情况进行观摩。 观摩结束后，洛阳市还将召开推进会，对高质量开展居家社区养老服务体系建设工作进行点评，对做好下一阶段工作进行安排部署。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图)