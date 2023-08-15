瀍河是一条文化名河，她与黄河、洛河、伊河、涧河等一起，与洛阳城相守相望、相亲相融，共同铸造了源远流长的河洛文化。

瀍河是一条文化名河，她与黄河、洛河、伊河、涧河等一起，与洛阳城相守相望、相亲相融，共同铸造了源远流长的河洛文化。瀍河是邙山地区最重要的河流，邙山多名峰，万全山为其中一峰，瀍河从西北来，绕山而东南流，形成瀍河中游最美的风景。这里有北宋水北胡氏二园旧址，附近有李煜墓，河南省传统村落刘家寨(今属孟津区朝阳镇)就在万全山。今天，我们走进万全山，开始新的访古之旅。

水北胡氏二园

水北胡氏二园，是李格非《洛阳名园记》所记北宋洛阳重要名园。李格非，北宋文学家，女词人李清照之父。李格非的妻子王氏，是状元王拱辰的孙女。王拱辰在洛阳的宅园，名为环溪园，位于龙门西山，李格非全家曾在此生活。李格非遍游洛阳名园，著《洛阳名园记》。

《洛阳名园记》云：“水北胡氏二园，相距十许步，在邙山之麓，瀍水经其旁。因岸穿二土室，深百余尺，坚完如埏埴，开轩窗其前，以临水上。水清浅则鸣濑，湍瀑则奔驶，皆可喜也。有亭榭花木，率在二堂之东。凡登览徜徉，俯瞰而峭绝，天授地设，不待人力而巧者，洛阳独有此园耳。”

水北胡氏二园的主人是谁呢？据清代张象山《乡村志异》卷七记载，是胡令仪。胡令仪(公元960年—公元1047年)，开封府陈留县人。宋太宗雍熙二年(公元985年)以明经中第，历淮南、河北、河东转运使等；晚年，任卫尉少卿分司西京(洛阳)，建水北胡氏二园。

水北胡氏二园利用邙山瀍河的自然地形条件，因地制宜挖了两个很大的窑洞，深百余尺，非常坚固。在临瀍河的一面设置一些窗户，可以尽览瀍河秀色。在窑洞边建有亭台楼榭，栽植花木。在窑洞之上的山上，建有“玩月台”，登台四望，伊河、洛河尽收眼底。另外，在绿林松桧藤葛之间，建有“学古庵”，打开窗户，透过林间缝隙向远望去，别有洞天。

经考察，水北胡氏二园在万全山东南麓、瀍河西北之滨，遗留的两个窑洞，虽有部分坍塌，仍能看到古代旧貌，现为河南省传统村落刘家寨重点保护的古窑院。

庆历七年(公元1047年)，胡令仪在水北胡氏二园去世，葬于万全山南麓。

瀍河西侧李煜墓

在万全山南麓、瀍河西侧有北宋古墓群，是邙山陵墓群的重要组成部分。邙山陵墓群，是中国最大的陵墓群遗址，为全国重点文物保护单位。它东西长50公里，南北宽20公里，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一，有“东方金字塔”之称。

在万全山北宋古墓群中，最重要的是李煜墓。李煜(公元937年—公元978年)，南唐末代君主，世称南唐后主、李后主。

南唐(公元937年—公元975年)，是五代十国时期李昪在江南地区建立的王朝，定都江宁(今江苏省南京市)，传三世，即先主李昪、中主李璟、后主李煜，享国38年，是十国中版图最大的政权。

李煜原名李从嘉，中主李璟第六子，善诗文、工书画，丰额骈齿，一目重瞳，因貌有奇表而遭太子李弘冀猜忌。为避祸，他醉心经籍，不问政事，自号“钟隐”“钟峰隐者”“莲峰居士”，以表明自己志在山水，无意争位。

太子李弘冀病逝后，李从嘉被立为太子。北宋建隆二年(公元961年)，李璟去世，李煜继位，尊宋为正统，奉献岁贡，以保平安。北宋开宝七年(公元974年)，宋军大举征南唐。次年，李煜兵败投降被俘，并被押送至汴京。北宋太平兴国三年(公元978年)七月七日，李煜在汴京去世，追封吴王。不久，李煜的妻子小周后亦卒。十月，李煜夫妇被以王礼葬于洛阳北邙之万全山南麓。

李煜多才艺，尤以词的成就最高。“春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”“无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别是一般滋味在心头。”这些名句，是一代亡国之君的内心独白，也是一代江南才子、“千古词帝”留下的千古绝唱。

万全山中刘家寨

刘家寨，是明初形成的村寨，控万全山、瀍河而建，古称万全寨。寨子三面环水，一面临崖，形成天然的城池。寨子中有一条南北大街，街两头是南北寨门，南门名叫望京门，北门名叫观澜门。

街西的院子，都是四进院，目前还保留了8个大院，青砖黛瓦，古楼高墙，幽幽厅廊，属明清建筑。最后一进院是窑院，在山崖上开的靠山窑。街东的院子，临街的第一进院与街西的临街院相同，但是其他院落，根据地势一直延续到瀍河边，一般是开凿的各种窑洞，与临街的院落形成一体。

刘家寨之东的瀍河上，有一座石桥，通往东岸的一个村落，这里是由地坑院组成的村寨，称东刘家寨，又称瀍东寨。东刘家寨，晚清洛阳籍翰林林东郊曾在此小住，他写的《瀍东访友》云：“寻幽人境外，花木启田园。小隐三弓屋，团居一姓村。近山多药市，旁舍辟蔬园。林下饶清趣，蘅芜绿到门。”这里的“三弓屋”，指世代居住的老窑院。

刘家寨处于洛阳到黄河赤河滩渡口的中枢，这里是商业重镇，商业的繁荣促使了文化的繁荣，古代出了很多文化名人，最著名的是刘阁老，即明朝宰相刘健。

刘健于明宣宗宣德八年(公元1433年)二月八日出生于刘家寨，父亲刘亮，官至三原教谕，有学问品行。他少年时就端正持重，曾跟随著名理学家薛瑄读书。明英宗天顺四年(公元1460年)，刘健进士及第，授任翰林院编修。他先后为官于英宗、宪宗、孝宗、武宗，为四朝元老。刘健入阁19年，任首辅8年，是“弘治中兴”的名臣。

明武宗正德五年(公元1510年)，刘健受宦官刘瑾等人的诬陷，被列为“奸党”之首，削职为民。刘健回到刘家寨，以著书教学为业，建万全山书院。

刘瑾被诛杀后，刘健被平反昭雪，但未再出仕。明世宗嘉靖五年(公元1526年)十一月六日，刘健在刘家寨逝世。明世宗赠刘健太师，谥文靖，葬于洛阳城东唐寺门村之西北。清末，由于汴洛铁路的修建，其墓被迁至洛阳城西南的魏屯村南，后人又在墓园旁边建立了刘阁老纪念馆，位置在今洛龙区洛宜路与学子街交叉口附近。

瀍河之滨万全山，过去的繁华，消失在历史的天空，留下的是古老的记忆和一声深深的叹息！（郑贞富）