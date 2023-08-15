10日，市委书记江凌到洛宁县调研县城提质、乡村特色产业发展及养老、教育等民生工作。他强调，要结合正在开展的第二批主题教育，转变思维理念，坚持干在实处，务求工作实效，不断开创县域高质量发展新局面。

江凌在洛宁县调研时强调

转变思维理念 坚持干在实处

不断开创县域高质量发展新局面

10日，市委书记江凌到洛宁县调研县城提质、乡村特色产业发展及养老、教育等民生工作。他强调，要结合正在开展的第二批主题教育，转变思维理念，坚持干在实处，务求工作实效，不断开创县域高质量发展新局面。

江凌十分关注养老服务体系建设情况。他首先来到福宁颐养院，察看建设运营情况，了解医养结合服务开展情况，叮嘱有关人员要带着责任、带着感情开展工作，进一步完善生活设施、优化空间布局，为老人提供更优质、更温馨服务。江凌指出，要认真学习先进地区养老服务模式，继续探索“公建民营、民营公助”等模式，用好智慧养老服务平台，更好满足各类群体养老服务新需求。

永宁街道永宁1号院正在实施老旧小区改造。该小区利用腾退闲置用房打造邻里中心，为群众提供康复理疗、幼儿托育、体育锻炼、缝纫修补等服务，广受好评。江凌听取小区改造提升、加装电梯的资金来源、运营模式等汇报，强调要坚持问需于民，把公益性服务和市场化运营结合起来，把服务设施改造和群众自治、自乐、志愿组织建设结合起来，让群众通过老旧小区改造享受更多实惠、不断提升幸福感。

永宁湖片区体育公园紧邻洛河，能够满足不同年龄段群众运动健身需求，并结合青年人才公寓建设，引入青年会客厅、书咖、酒吧等年轻态消费场景。江凌察看体育公园建设成效，走进返乡乡贤负责运营的青年书咖询问服务内容、运营模式等情况。他强调，要进一步转变理念、优化机制，有针对性地出台支持政策，为乡贤返乡创业创造条件、提供服务。要把准县城提质内涵，以高质量创建统领县城建设提质，集中解决好文明创建的突出问题，探索走出一条山区县通过文明创建促进县城提质的新路。

“低年级学生能否适应？”“宿舍住宿条件怎么样？”“名师工作室如何开展工作？”在涧口乡中心小学，江凌详细了解集镇寄宿制学校建设、偏远农村小学撤并改革、德育教育开展等工作。他强调，要落实立德树人根本任务，把对学生的思想政治引领和价值引领贯穿教育工作全过程，加强心理健康教育，更加注重习惯养成，引导学生树立正确世界观人生观价值观。要持续推进寄宿制学校建设，党委政府加强统筹协调，完善住宿、交通、餐饮等配套服务，推进农村义务教育由“就近就便”向“就好就优”转变。要舍得在教师培训上投入，通过教学观摩、到先进地区考察、互联网平台学习等方式，更好发挥名师工作室带动作用，努力办好人民满意的教育。

在涧口乡溪上陶峪民宿，江凌察看特色民宿、煕栖露营和养生河谷等功能区建设情况，与民宿运营商围绕设计理念、客群结构、运营模式等进行深入探讨。他强调，要借鉴江浙等地民宿经济发展经验，立足生态资源优势，营造特色体验场景，招聘高水平“民宿管家”团队，策划户外休闲、特色采摘、围炉夜话等沉浸式体验项目，更好满足游客亲近美好自然、感受乡村韵味的乡村旅居体验和精神需求。

王军、王淑霞等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)