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河南省人民医院豫西分院开诊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:15

河南省人民医院豫西分院开诊
江凌、黄红霞揭牌 徐衣显、邵凤民参加

　　昨日，河南省人民医院豫西分院在洛宁县揭牌开诊。这是洛阳市联合省人民医院共同促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的重大举措，将进一步提升县域医疗服务能力，更好满足人民群众健康需求。

　　市委书记江凌、省卫健委主任黄红霞共同为医院揭牌。市长徐衣显，省人民医院党委书记邵凤民，省卫健委、省人民医院相关负责同志，市领导王军、王国辉、王淑霞等参加活动。

　　省人民医院豫西分院是由省人民医院托管洛宁县人民医院打造的县域医学中心。根据合作协议，省人民医院将对洛宁县人民医院进行全方位帮扶，着力打造一批有特色、叫得响的重点专科，培养造就一支技术精良的人才队伍，建立健全一揽子强管理、促创新、保安全的制度体系，着力建成立足洛宁、辐射豫西的县域医学中心。

　　揭牌仪式前，江凌等走进医院详细察看基础设施条件、运行管理、医疗能力建设等情况，看望慰问省人民医院派驻医疗专家。他强调，要把保障人民健康放在优先发展的战略地位，紧紧抓住与省人民医院合作机遇，学理念、学方法、引人才，加强医德医风建设，提高运营管理水平，全力守护人民群众健康福祉。要按照现代化医院标准，优化诊疗服务秩序，提升公共服务功能，着力改善就医感受、提升就医体验。要发挥互联网远程诊疗平台作用，搭建贯通省人民医院和市、县、乡的四级远程诊疗体系，跨区域开展疑难危重症远程会诊，有效提升基层诊疗能力和水平。要积极推进医保支付方式改革，逐步推行按病种分值付费，最大限度减轻群众看病负担。要倾情做好服务保障，为省人民医院派驻专家创造良好工作生活条件。

　　徐衣显在致辞中表示，悠悠民生，健康最大。此次省人民医院托管洛宁县人民医院建立豫西分院，创建了省县直通、以强带弱、共建共管、资源共享的新型发展模式。希望省人民医院在省卫健委关心支持下，发挥品牌影响力和技术优势，做好医院管理、学科建设、人才培养等全方位帮扶，打造县域医学中心、县域医共体“排头兵”，让广大群众享受更加优质、更加安全、更加便捷的全生命周期健康服务。洛阳将一如既往营造最佳环境、提供最优服务，推动双方合作取得更大成果，为建设更高水平的“健康洛阳”提供有力支撑。

　　黄红霞表示，高起点、高标准、高质量建设省人民医院豫西分院，旨在把省人民医院的品牌影响、高端人才、先进技术、重点专科、管理经验等优质医疗资源，快速引向基层、下沉基层、留在基层、服务基层，让父老乡亲在家门口享受更加优质、安全、便捷的医疗服务。希望省人民医院手把手传帮带、实打实真帮扶，推动基层医疗服务能力快速提升，更好满足豫西地区群众急危重症和疑难疾病就医需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　近年，洛阳全面贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述，认真落实新时代党的卫生健康工作方针，深入践行“大卫生、大健康”理念，以建设“健康洛阳”为中心，高效统筹“建体系、深改革、优布局、提能力”，2个国家级、5个省级区域医疗中心落户布局，省第二儿童医院、北京中医药大学东直门医院洛阳医院、河南科技大学肿瘤医院顺利开诊，更多优质医疗资源加快汇聚，城乡医疗卫生服务水平持续提升，建设现代化洛阳的健康之基不断夯实。

　　省人民医院是全省公立医院高质量发展的“排头兵”。目前，省医派驻的专家团队已经进驻洛宁县人民医院，在学科专科建设、技术能力提升、人才队伍培养、医院管理运营等方面开展全方位帮扶。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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