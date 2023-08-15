洛阳市委召开专题会议 研究世客会筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园项目推进、中州时代产业链招商等工作

9日，市委召开专题会议，研究世界客属第33届恳亲大会筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园项目推进、中州时代项目产业链招商等工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开专题会议

研究世客会筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园项目推进、中州时代产业链招商等工作

江凌主持 孙延文参加

9日，市委召开专题会议，研究世界客属第33届恳亲大会筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园项目推进、中州时代项目产业链招商等工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议听取了世界客属第33届恳亲大会筹备工作情况汇报。会议指出，世客会是在国际上具有广泛影响力的华人盛会。作为客家人的根亲祖地，洛阳举办第33届世客会，对于深化交流合作、增强文化自信、展示城市形象具有重要意义。要积极筹备参加在江西赣州举行的第32届世客会，做好会旗交接和城市推介，展现“根在河洛”的文化底蕴，营造“客家回家”的浓厚氛围。要扎实做好第33届世客会筹备工作，以开闭幕式为重点，细化工作方案，精心创意策划，提升宣传效果，注重节俭办会，真正办成一届彰显国际标准、中国气派、洛阳特色的盛会。

会议听取了隋唐洛阳城国家遗址公园项目推进情况汇报。会议强调，隋唐洛阳城国家遗址公园是洛阳实施文旅文创融合战略、推动文旅文创产业成支柱最具核心竞争力的文旅品牌。要抢抓国家政策和洛阳新文旅火爆出圈机遇，进一步强化市场意识、运营思维，做好融资谋划、收益平衡，高标准谋划推进隋唐洛阳城国家遗址公园一系列重大文旅项目建设，对于已经成熟的宜人坊、天街贯通、永泰门遗址保护展示和业态提升等项目要抓紧组织实施，对于正平坊、九洲池、玄武门遗址保护展示和唐宫市场片区整治、宁人坊明教坊景观提升等项目要深化运营研究，对于应天门南广场、天津桥遗址保护展示等项目要深化项目设计，尽快恢复古都历史中轴气象，努力在全国率先打造“国家遗址公园3.0版本”。

会议听取了中州时代新能源生产基地项目建设和产业链招商情况汇报。会议指出，中州时代新能源生产基地是洛阳抢抓产业风口引进落地的重大产业项目。要加强与宁德时代沟通配合，加快推进项目建设，确保按照既定节点建成投产。要立足伊滨科技城定位，科学合理做好产业园区空间规划，完善园区基础设施和服务功能配套，提升产业承载力和吸引力。要树牢节约集约用地理念，明确投资强度、亩均效益等标准，引导企业采用多层厂房等节地建设模式，提高土地利用效率。要加大科技产业社区建设力度，强化市区联动招商，加快集聚新能源产业链配套企业，实现集群发展。

孙延文、王军、张玉杰、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)