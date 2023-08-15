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洛阳市委市政府与郑州大学举行深化合作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 16:44

市委市政府与郑州大学举行深化合作会谈
江凌、别荣海、李蓬、徐衣显出席

　　9日，市委市政府与郑州大学举行深化合作会谈，双方围绕深化校地合作，共建洛阳现代产业研究院等创新平台，更好赋能洛阳科技创新和产业发展、推动郑州大学一流大学建设不断迈上新台阶等达成广泛共识。

　　省委常委、洛阳市委书记江凌，郑州大学党委书记别荣海，中国科学院院士、郑州大学校长李蓬，洛阳市市长徐衣显出席会谈。

　　会谈中，郑州大学介绍了与洛阳共建现代产业研究院等创新平台的谋划情况，双方围绕研究院发展定位、人才培养、要素保障、协商机制建设等工作交换了意见。

　　双方一致认为，郑州大学正在持续提升办学水平。加强与地方合作，充分利用社会资源，联合打造产学研平台，有利于郑州大学建设开放型大学、更好服务地方发展。洛阳走好以创新引领发展之路，离不开一批高水平创新平台、创新人才作支撑。郑州大学和洛阳市依托原有合作基础，共建现代产业研究院，是落实省委实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略的重要举措，有利于聚合创新资源，对洛阳推动创新发展、郑州大学加快一流大学建设，实现校地双方互利共赢都具有重要意义。

　　双方表示，研究院要按照“科研平台+人才培养平台”定位，结合洛阳材料、装备等优势领域，更加侧重应用基础研究，与龙门实验室相互支撑，走好差异化发展之路。要按照新型研发机构性质来建设运营，建立更加灵活的机制体制，有效聚合各类资源开展产学研合作，支撑研究院良性发展。要建立高效推进和管理机制，明确双方牵头领导，成立工作专班，强化郑州大学运营主体作用，定期研究解决问题，共同把现代产业研究院办好，为区域经济发展作出更大贡献。

　　郑州大学副校长刘春太，洛阳市委常委、秘书长王军等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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