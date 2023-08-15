昨日，中航光电高端互连科技产业社区项目正式开工，将为洛阳光电产业链发展提供新助力。

中航光电高端互连科技产业社区开工

江凌、徐衣显、郭泽义等出席

昨日，中航光电高端互连科技产业社区项目正式开工，将为洛阳光电产业链发展提供新助力。

市委书记江凌出席开工仪式，市长徐衣显、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义等致辞，市领导王军、任丽君等参加。

光电产业是数字经济的关键支撑，是省委省政府和洛阳市大力发展的重点产业链之一。近年来，市委市政府坚持以创新为引领，以抢抓风口产业为主线，充分发挥中航光电龙头带动作用，深入挖掘高校、科研院所创新资源，加快推动光电产业集群集聚发展，全市光电产业集群营收达到500亿元，在全省名列前茅。其中，作为市值近千亿元的行业龙头，中航光电累计获得专利4700多项，主持或参与制订行业标准880多项，正在加速成长为全球一流的互连方案提供商。高端互连科技产业社区项目，是中航光电为满足国家对于高端光电子元器件创新发展的要求，落实河南省“十大战略”、做强做大光电产业链，助力洛阳副中心城市建设的又一重大项目。

徐衣显在致辞时表示，高水平建设科技产业社区，是市委市政府推动创新引领发展的重大举措。中航光电高标准建设高端互连科技产业社区，必将进一步形成以龙头企业为带动、以科技产业社区为载体、以集聚产业链配套企业为支撑的协同发展模式，持续提升科技支撑力、资源聚合力、综合承载力，为推动高端光电子元器件创新发展贡献力量。希望中航光电以此为契机，紧盯产业上下游、左右链，积极推动“产学研用”协同创新，在更大范围聚合优质资源，真正把科技产业社区打造成空间更开放、社群更突出、功能更优化、产业更聚焦、人才更集聚、创新更支撑的一流创新、孵化平台，努力为洛阳现代化建设培育澎湃动能。市、区两级将一如既往支持企业发展，持续提供优质服务，用心打造一流环境，让企业安心创业、放心发展。

据悉，本次开工建设的高端互连科技产业社区项目计划投资约27亿元，规划建设高端连接器智能生产厂房、高精密模塑加工中心、创新孵化中心及配套设施约24万平方米，将以智能制造技术为抓手，围绕高端光电子元器件研发及业务孵化，加快推进制造业转型升级，不断为客户提供趋向于系统级、整机级互连解决方案。按照规划，项目建成达产后，有望年新增销售收入近40亿元、利润总额7亿元、年纳税额约2亿元，并吸引更多专家学者、高层次人才集聚，有效提升我市光电子元器件产业链科研实力，为推动洛阳千亿级光电产业集群建设提供强有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 见习记者 赵晨熹)