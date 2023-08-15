江凌到洛阳师范学院调研

8日，市委书记江凌到洛阳师范学院调研高校改革发展和思想政治教育工作，强调要坚定不移落实立德树人根本任务，加快打造特色鲜明的高水平应用型大学。

江凌在洛阳师范学院调研时强调

坚定不移落实立德树人根本任务

打造特色鲜明的高水平应用型大学

8日，市委书记江凌到洛阳师范学院调研高校改革发展和思想政治教育工作，强调要坚定不移落实立德树人根本任务，加快打造特色鲜明的高水平应用型大学。

洛阳师范学院拥有百余年办学历程。江凌走进校史馆，详细了解学校历史沿革、建设发展和近年来取得的丰硕成果。化学分析测试中心是学校整合多个学院大型仪器设备资源重点打造的综合科技服务平台，江凌鼓励学校大胆改革，面向产业风口和社会需求，以市场化方式推动科研仪器开放共享，更好服务地方经济发展。洛阳师范学院大力推行书院制改革，江凌走进问礼书院，察看书院组织架构、功能布局、学生工作开展等情况，他指出，推行书院制改革，不仅是物理空间和服务功能的重塑提升，更是育人方式的深刻变革，要在潜移默化中引导学生坚定理想信念、塑造全面人格。

随后，江凌主持召开座谈会，听取洛阳师范学院改革发展工作汇报。他指出，要深刻领悟习近平总书记关于教育的重要论述，以更大力度推动改革，努力打造特色鲜明的高水平应用型大学，在全国同类院校中脱颖而出。要深化学校治理体系改革，坚持和完善党委领导下的校长负责制，大力实施“大部制”改革、“院办校”改革、“教授治学”改革，加快构建现代高校治理体系。要深化学科体系改革，结合经济社会发展需求，动态调整学科设置，促进学科融合，做强特色优势学科专业，带动整体办学水平跃升。要深化学术体系改革，积极推行学部制，健全学术委员会、学位评审委员会，更好适应学科融合发展趋势。要深化育人体系改革，构建书院学院双轨协同育人机制，促进学生全面发展。

江凌还围绕“落实立德树人根本任务”，与师生代表进行面对面交流。他强调，学校要切实扛起立德树人政治责任，积极探索有效的育人方式，充分发挥思政课主渠道作用，深入研究学生代际特点，改进思想政治教育方式方法，教育引导学生坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，积极投身中国式现代化的伟大实践。要着力建好住宿书院，下沉教育资源、强化学生自治、整合校外力量，以非约定式教育方式把思想政治教育融入日常。要积极开展网络思想政治教育，搭建网络交流平台，畅通师生沟通渠道，及时解决学生实际问题，提升学生管理服务水平。要加快转变高校学生工作作风，坚持以学生全面发展为中心，真正深入学生、接触学生、了解学生，有针对性地开展工作，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)