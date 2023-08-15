假期不停工，洛阳城市阳台项目建设“加速跑”

挖掘机摆动“手臂”、施工车辆来来往往……中秋、国庆“双节”假期，洛阳城市阳台项目不停工，数十名建设者奋战在施工现场。 挖掘机摆动“手臂”、施工车辆来来往往……中秋、国庆“双节”假期，洛阳城市阳台项目不停工，数十名建设者奋战在施工现场。 “城市阳台项目施工时间紧、责任重，大家假期值守岗位，抢时间、赶进度，确保项目工期、质量目标顺利实现。”项目公司现场负责人张修超介绍，目前项目正紧张进行临建房建设，力争在国庆节期间完成施工，保证工人正常进驻。同时，主体施工也在紧锣密鼓进行中，待基台砌成、塔吊安装后，即可进行大规模施工。 城投集团党委委员、副总经理汪洋介绍，10月是城市阳台项目施工的关键节点，项目公司及施工方将以“时时放心不下”的责任感，紧盯工作任务，聚焦时间节点，全力以赴抓建设、保进度，推动项目建设“加速跑”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 刘永喜）