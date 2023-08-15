2024中国（洛阳）汉服设计大赛、汉服妆造大师赛启动

在29日举行的“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，2024中国(洛阳)汉服设计大赛、汉服妆造大师赛同时启动。

在29日举行的“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，2024中国(洛阳)汉服设计大赛、汉服妆造大师赛同时启动。

据悉，为推动河洛文化的年轻化表达，弘扬中华传统优秀文化，实现汉服元素与时尚元素深度融合，洛阳市人民政府分别联合中国服装协会、中国商业技师协会美妆美发分会启动金牡丹奖——2024中国(洛阳)汉服设计大赛、金妆奖——2024中国(洛阳)汉服妆造大师赛项目，向全行业发出“英雄帖”“动员令”，为洛阳汉服发展打造“新载体”、按下“快进键”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 刘嘉仪 郭飞飞 文/图）