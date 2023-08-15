龙门服饰文化研究院揭牌

29日上午，在“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，龙门服饰文化研究院揭牌仪式举行。 29日上午，在“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，龙门服饰文化研究院揭牌仪式举行。 龙门服饰文化研究院由龙门石窟研究院和洛阳汉服研究院联合成立，洛阳市民营经济发展促进中心、老城区人民政府作为支持协作单位。 下一步，龙门服饰文化研究院将在更大范围、更高层面整合配置学术资源，重点对龙门石窟乃至河洛区域相关文物、文献资料进行梳理编纂，深入挖掘探究中国古代服饰的历史面貌与文化内涵，逐步形成系列重要、重大研究成果，为创建“龙门学”夯基助力，为洛阳乃至全国的汉服产业、文旅文创产业提供坚实的学术理论支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 戚帅华 郭飞飞 文／图)