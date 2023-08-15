全省首个企业服务中心协同运营联盟在洛揭牌

昨日，洛阳企业服务中心协同运营联盟暨民营企业金融服务工作站正式揭牌，系全省首个，将通过集合创新资源、汇聚服务要素、综合服务供给、增强服务均衡，吸引更多民营经济市场主体和优质资源在洛集聚。

洛阳民营经济发展添新动力！昨日，洛阳企业服务中心协同运营联盟暨民营企业金融服务工作站正式揭牌，系全省首个，将通过集合创新资源、汇聚服务要素、综合服务供给、增强服务均衡，吸引更多民营经济市场主体和优质资源在洛集聚。

该联盟由市委统战部、市民营经济发展促进中心牵头，会同中国人民银行洛阳市中心支行、市金融发展服务中心等首批18家涉企服务单位共同组建。

根据设置，洛阳企业服务中心协同运营联盟暨民营企业金融服务工作站将在坚持联盟成员单位工作职能的基础上，遵循企业需求和市场规律，进一步强化政策协同，完善执行方式，在资本运作、科技创新、人才用工、要素保障和企业家权益保护等方面，加强政策精准直达、智能流程再造、部门协同联动和市场要素平台的建设，真正运用市场化理念整合资源，以企业化思维推动民营企业发展。其的成立将有效解决我市民营经济融资渠道窄、抗风险能力弱等问题。

后续，市民营经济发展促进中心将充分发挥运营联盟秘书组作用，以企业发展需求为导向，协同联盟成员单位，进一步健全工作机制、畅通服务渠道，为民营企业提供全流程、精细化服务，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为现代化洛阳建设贡献更多民营经济力量。

揭牌仪式结束后同步举行了民营经济组织资本运作专题培训，邀请国内创投机构投资人、金融领域专家分享资本运作经验及相关金融政策，助力我市民营经济高质量发展。

副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 见习记者 赵晨熹)