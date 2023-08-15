28日晚，2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周在洛阳正大国际广场开幕，以新文旅、新体验、新消费，为广大市民和游客呈现一场独具洛阳魅力的金秋文旅盛宴。

2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周开幕

江凌、徐衣显、孙延文等出席

28日晚，2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周在洛阳正大国际广场开幕，以新文旅、新体验、新消费，为广大市民和游客呈现一场独具洛阳魅力的金秋文旅盛宴。

省委常委、市委书记江凌，市长徐衣显，省文旅厅副厅长李延庆，洛阳汉服研究院院长、教授、博士生导师马胜杰，中国服装协会专职副会长杨晓东，中国美术学院纺织服装研究院院长、中国服装设计师协会副主席吴海燕，以及纺织服装、汉服妆造领域专家学者和设计师代表等出席开幕式。市领导孙延文、王军、张玉杰、杨劭春、任丽君等参加。

2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周，由省文旅厅、洛阳市政府共同主办，旨在深入贯彻省委文旅文创融合战略和全省文旅文创发展大会精神，秉持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，加快塑造“行走河南读懂中国”文旅品牌，倾力打造全国沉浸式文旅目的地。

当晚，开幕式演出以颠覆性创意，高水准打造一场极具古典美、时尚感、科技范的沉浸情景汉服秀，全面展现中华千年服章之美、礼仪之美。“洛姬”全息汉服开场秀、情景舞蹈《舆服令》、古画复原实景演艺《古代制衣——捣练图》、古代服饰演变发展《历代华服秀》、“二十四节气”主题汉服创意设计时装秀、说唱《潮·服》……一个个唯美大气的主题节目精彩纷呈，把汉服古典雅致、轻盈飘逸的韵味体现得淋漓尽致，给观众带来穿越时空、古今辉映的震撼视觉享受。

一年一度的河洛文化旅游节是洛阳聚焦坚定走好新文旅产业发展之路，精心举办的文旅品牌节会，具有很强的影响力、吸引力和知名度。本届河洛文化旅游节以“新文旅新体验新消费”为主题，突出城市文旅、乡村旅居“两大板块”，策划推出第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周、“古都夜八点畅游洛阳城”文旅促消费活动、“河洛金秋韵醉美乡村游”县区联动活动等丰富多彩的文旅活动，让广大游客在洛阳沉浸体验汉服国潮之美，深度领略古都恢宏气象，更好感受乡村旅居生活方式。河洛文化旅游节整体将持续至10月26日。

今年，根植于厚重河洛文化的洛阳“汉服热”火爆出圈。第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周以“越汉服越时尚”为主题，突出“展会街区化”创意理念，采用“主题场景式+沉浸演艺”的呈现方式，策划举办“汉服千年服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会、汉服主题展、神都梦华汉服民乐会等特色活动，推动洛阳“汉服热”持续升温，进一步擦亮汉服文化品牌，拉长汉服产业链条，做大做强汉服经济，助推洛阳新文旅产业高质量发展。此次汉服时尚设计周系列活动将持续至9月30日。

开幕式结束后，出席活动的领导和嘉宾参观了汉服主题展。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 见习记者 李晓楠)