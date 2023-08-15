洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌调研城市提质及节日期间安全生产工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.28 19:05

江凌在调研城市提质及节日期间安全生产工作时强调
久久为功推进城市提质 持之以恒抓好安全生产

　　28日，市委书记江凌带队调研城市提质及节日期间安全生产工作，向节日期间坚守岗位的各级干部职工致以问候。他强调，要始终坚持人民至上，久久为功推进城市提质，持之以恒抓好安全生产，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

　　在隋唐大运河国家文化公园片区，江凌实地察看公园建设进展，听取招商运营情况汇报。他指出，要持续完善服务设施，推动隋唐大运河国家文化公园尽快向社会开放；积极盘活闲置资源，因地制宜改造临水街区、引入文旅业态，打造年轻态消费场景，有效增加运营收益。要进一步深化业态研究，瀍河以西区域充分利用堤顶路空间，适度增加消费项目，更好把人流引过来；瀍河以东区域引入亲子乐园、园林民宿等业态，统筹好市民公园和文旅商业功能，更好发挥整体拉动效益。江凌还察看了洛邑古城周边改造提升和交通组织优化工程进展，强调要抓好瀍河沿岸建筑微改造，进一步发挥洛邑古城引流作用，不断提升片区聚合能力；要强化系统思维，统筹快行和慢行交通，抓好停车设施、流线组织等环节，为新文旅产业发展打牢基础。

　　高标准改造提升一批农贸市场是城市提质“两建设、三改造”的重要内容。江凌来到行署路农贸市场，察看管理情况，与商户和群众交流，对进一步提升市场建设管理水平提出要求。他指出，要坚持一切从实际出发，在日常管理上下更大功夫，压实运营主体的责任，持续优化消费环境，让百姓“菜篮子”拎得更舒心更放心。

　　江凌十分关注节日期间消费场所消防安全工作。在西工区丹尼斯大卫天地，他实地检查视频监控系统、消防设施配备、应急疏散通道建设、餐饮店安全防范措施落实等情况，指出要压实运营企业主体责任，认真研究商场市场消防安全管理规范，抓好安全设施建设管理，加强安全生产日常宣传，定期组织应急演练，提高商户消防安全意识和自防自救能力，有效预防各类火灾事故发生。他还勉励企业负责人要积极布局“体验+消费”业态，打造高品质新消费场景，为顾客提供更多沉浸式、年轻态消费体验。在洛龙区，江凌察看部分汉服主题酒店、非遗体验店等场所消防安全工作，叮嘱有关负责人要落实落细各项安全管理措施，完善常态化安全隐患排查整治机制，从源头上消除安全隐患。

　　洛龙区正在对西苑桥至文仲大道段的洛浦公园南堤进行改造，打造片区级体育公园。江凌察看项目进展情况，指出要坚持运营前置，完善服务设施，让洛浦公园生态更优美、功能更完善。

　　江凌还来到市公安局交警支队指挥中心，听取节日期间道路交通安全工作情况汇报，看望奋战在一线的广大公安干警。他强调，要聚焦交通拥堵、事故多发的路段，持续抓好交通设施微改造，着力确保道路交通安全；要强化系统思维，科学用好改设单行道等非工程性措施，有效提升通行效率；要加大技术性投入力度，抓好智慧化、数字化交管建设，不断提升公安交管指挥体系现代化水平；要加强统筹调度，推进多警种联动协同，实现综合效益最大化。

　　张玉杰、陈功、宗国明、张武清等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
        上下楼梯时，髋关节发出“咔咔”声；转动脖子时，颈椎发出“咔咔”声；打字累了，掰一掰手指，指关节发出“...
  • ·国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在洛举行
  • ·持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
  • ·疼疼疼 这类人也可能得褥疮
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳高速交警发布中秋国庆假期重点路...
  • 明日开幕！2023洛阳河洛文化旅游节开...
  • 对于部分用户手机无法正常通话一事 洛...
  • 江凌在市委学习贯彻习近平新时代中国...
  • 迎国庆 贺中秋
  • “河洛记”摄影展开幕
  • 学习“飞地经济” 赴深圳跟班学习国...
  • 101岁的尚玉琴：淳朴善良 优雅到老
  • 中秋只有月朦胧 “双节”阴雨不停歇
  • 私企员工办理退休时是否需要人事档案...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    开心就好

    风景如画

    玉兰花结果

    形态各异
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605