江凌调研城市提质及节日期间安全生产工作

28日，市委书记江凌带队调研城市提质及节日期间安全生产工作，向节日期间坚守岗位的各级干部职工致以问候。他强调，要始终坚持人民至上，久久为功推进城市提质，持之以恒抓好安全生产，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

江凌在调研城市提质及节日期间安全生产工作时强调

久久为功推进城市提质 持之以恒抓好安全生产

28日，市委书记江凌带队调研城市提质及节日期间安全生产工作，向节日期间坚守岗位的各级干部职工致以问候。他强调，要始终坚持人民至上，久久为功推进城市提质，持之以恒抓好安全生产，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

在隋唐大运河国家文化公园片区，江凌实地察看公园建设进展，听取招商运营情况汇报。他指出，要持续完善服务设施，推动隋唐大运河国家文化公园尽快向社会开放；积极盘活闲置资源，因地制宜改造临水街区、引入文旅业态，打造年轻态消费场景，有效增加运营收益。要进一步深化业态研究，瀍河以西区域充分利用堤顶路空间，适度增加消费项目，更好把人流引过来；瀍河以东区域引入亲子乐园、园林民宿等业态，统筹好市民公园和文旅商业功能，更好发挥整体拉动效益。江凌还察看了洛邑古城周边改造提升和交通组织优化工程进展，强调要抓好瀍河沿岸建筑微改造，进一步发挥洛邑古城引流作用，不断提升片区聚合能力；要强化系统思维，统筹快行和慢行交通，抓好停车设施、流线组织等环节，为新文旅产业发展打牢基础。

高标准改造提升一批农贸市场是城市提质“两建设、三改造”的重要内容。江凌来到行署路农贸市场，察看管理情况，与商户和群众交流，对进一步提升市场建设管理水平提出要求。他指出，要坚持一切从实际出发，在日常管理上下更大功夫，压实运营主体的责任，持续优化消费环境，让百姓“菜篮子”拎得更舒心更放心。

江凌十分关注节日期间消费场所消防安全工作。在西工区丹尼斯大卫天地，他实地检查视频监控系统、消防设施配备、应急疏散通道建设、餐饮店安全防范措施落实等情况，指出要压实运营企业主体责任，认真研究商场市场消防安全管理规范，抓好安全设施建设管理，加强安全生产日常宣传，定期组织应急演练，提高商户消防安全意识和自防自救能力，有效预防各类火灾事故发生。他还勉励企业负责人要积极布局“体验+消费”业态，打造高品质新消费场景，为顾客提供更多沉浸式、年轻态消费体验。在洛龙区，江凌察看部分汉服主题酒店、非遗体验店等场所消防安全工作，叮嘱有关负责人要落实落细各项安全管理措施，完善常态化安全隐患排查整治机制，从源头上消除安全隐患。

洛龙区正在对西苑桥至文仲大道段的洛浦公园南堤进行改造，打造片区级体育公园。江凌察看项目进展情况，指出要坚持运营前置，完善服务设施，让洛浦公园生态更优美、功能更完善。

江凌还来到市公安局交警支队指挥中心，听取节日期间道路交通安全工作情况汇报，看望奋战在一线的广大公安干警。他强调，要聚焦交通拥堵、事故多发的路段，持续抓好交通设施微改造，着力确保道路交通安全；要强化系统思维，科学用好改设单行道等非工程性措施，有效提升通行效率；要加大技术性投入力度，抓好智慧化、数字化交管建设，不断提升公安交管指挥体系现代化水平；要加强统筹调度，推进多警种联动协同，实现综合效益最大化。

张玉杰、陈功、宗国明、张武清等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)